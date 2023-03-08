Після заробітків у Росії: Ракіцький, який забив гол-красень, потрапив до збірної тижня від FIFA

Центральний захисник Ярослав Ракіцький чудово проявив себе у матчі Металіст 1925 – Шахтар. Футболіст відзначився дебютним голом за "гірників" після повернення в Україну.

Свій перший гол після повернення у Шахтар Ракіцький забив у крайньому турі УПЛ у ворота Металіста 1925. Ярослав нагадав усім українським уболівальникам, як вміє забивати з дальньої відстані. Гармата захисника була чудовою.

Як це було Нагадав усім, на що він спроможний: Ракіцький забив шалений гол у ворота Металіста 1925 – відео

Заслужив своєю грою проти Металіст 1925

Ракіцький по ходу зустрічі навіть був капітаном Шахтаря та допоміг "гірникам" розгромити харків'ян – 0:7. Якраз його гол поставив красиву крапку у поєдинку у Львові. Відзначимо, що центрбек запам'ятався ще й асистом у грі проти харківського суперника.

Цей поєдинок був для Ярослава лише другим у футболці Шахтаря після повернення в Україну. Він потрапляв у заявку "гірників" на матчі Ліги Європи проти французького Ренна. Але Ігор Йовічевіч не випускав Ярослава на футбольне поле. Той спостерігав за грою одноклубників із лави запасних.

Завдяки чудовій грі проти Металіста 1925 Ракіцький заслужив місце у символічній збірній за версією FIFA 23. Він став єдиним українцем у цій команді тижня.

Слід відзначити, що також там знайшлось місце колишньому захиснику Шахтаря Додо, який із липня 2022 року виступає за італійську Фіорентину.



Збірна тижня від FIFA 23 / Фото з твітеру EA SPORTS FIFA

Розгромна перемога дозволила Шахтарю впритул наблизитись до лідера УПЛ Дніпра-1. В обох колективів по 36 балів.

Вже 9 березня підопічні Йовічевіча зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського Феєнорда. Для "гірників" ця гра буде формально домашньою.

Ракіцький повернувся у Шахтар після 4-річної перерви. За цей час Ярослав встиг "побути на заробітках" у країні-терориста. А з липня 2022 року пограти у Туреччині в Адана Демірспорі. У січні 2023 року підписав контракт із "гірниками".