Неочікуваний поворот: Ракіцьким цікавиться аутсайдер УПЛ

Наприкінці сезону-2023/2024 у Ярослава Ракіцького закінчується контракт з Шахтарем. Влітку він може стати вільним агентом.

В січні 2023 року Ярослав Ракіцький повернувся у донецький Шахтар. Однак в останніх матчах футболіст не з'являється навіть у заявках.

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Аутсайдер АПЛ роздумує над підписанням Ракіцького

Металіст 1925 зацікавлений захисником Шахтаря. Харківська команда обдумує підписання Ярослава Ракіцького у боротьбі за право продовжити виступати в УПЛ.

У сезоні-2023/2024 Ярослав Ракіцький зіграв за Шахтар 15 матчів, у яких забив два голи і відзначився одним асистом.

Наразі Металіст 1925 перебуває на 15 позиції в турнірній таблиці УПЛ – це передостаннє місце. Команда набрала 19 балів і продовжує боротись за можливість продовжувати виступи у вищій лізі. На останній позиції знаходиться Минай, який має 16 балів, а випереджають Металіст 1925 Верес та Оболонь – 20 і 21 очків відповідно.