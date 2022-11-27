Ярмолюк може повернутися в Україну – гравцю потрібен досвід

Український півзахисник Брентфорда, Єгор Ярмолюк може повернутися в Україну. Гравець тільки влітку приєднався до нового клубу.

Молодий український гравець, Єгор Ярмолюк може знову спробувати свої сили в УПЛ. «Бджоли» планують віддати 18-річного півзахисника в оренду в один з українських клубів. Можливо, аби той збільшив хвилини своєї ігрової практики. Згодом майбутнє футболіста буде зрозуміліше.\

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Перспектива молодого гравця

Ярмолюк приєднався до Брентфорда з СК Дніпро-1 влітку 2022 за 1,5 мільйонів євро. Transfermarket ж оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Єгор зіграв за Брентфорд тільки один офіційний матч, дебютувавши у Кубку Ліги. Тоді його команда сенсаційно поступилась у серії післяматчевих пенальті Джилінгему. Ярмолюк зявився на полі на 72 хвилині та результативними діями не відзначився.

контракт Ярмолюка з Брентфордом дійсний до 30 червня 2025 року.