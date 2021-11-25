Ярмоленко забив гол за Вест Хем та заробив пенальті у матчі Ліги Європи: відео ефектного удару

Андрій Ярмоленко вперше майже за місяць вийшов у старті Вест Хема. І за перший тайм відзначився двома результативними діями – забив гол та заробив пенальті.

Гол + пенальті

Востаннє Ярмоленко виходив у старті Вест Хема ще 27 жовтня на гру проти Манчестер Сіті у Кубку футбольної ліги. Далі він травмувався, була перерва на матчі збірних. У грі АПЛ проти Вулверхемптона 20 листопада Ярмоленко отримав 20 хвилин ігрового часу, але від поразки свою команду не врятував.

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У грі Ліги Європи проти австрійського Рапіда на виїзді головний тренер "молотобійців" Девід Моєс вирішив вдатися до ротації, тож Ярмоленко отримав місце у стартовому складі. І цілком віддячив за це.

На 40-й хвилині Ярмоленко відкрив рахунок у зустрічі ударом головою. Навіс на нього з флангу зробив Влашич, а українець у стрибку пробив з гострого кута повз голкіпера.

Відео голу Ярмоленка



Вже у компенсований до першого тайму час Ярмоленко заробив пенальті, коли його збили у штрафному. Пробивати з 11-метрової позначки пішов Нобл і не схибив.