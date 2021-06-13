Ярмоленко забив божевільний гол Нідерландам: відео

Збірна України зуміла відіграти один гол у матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Божевільним голом відзначився Андрій Ярмоленко.

Україна перервала суху серію

Ярмоленко скоротив рахунок на 75 хвилині, завдавши свого фірмового удару. Андрій поцілив у "дев'ятку" воріт Стекеленбурга.

До теми Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Відео голу Ярмоленка

Для Ярмоленка це 41 гол за збірну України.

Ярмоленко перервав суху серію України на Євро-2020. Українці не могли забити на чемпіонатах Європи 5 матчів поспіль.

Наразі Україна програє 2:1. За Нідерланди голами відзначилися Вейналдум та Вехгорст.