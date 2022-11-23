До Шеви ще трішки: Ярмоленко зізнався, чи мріє стати найкращим бомбардиром збірної України

Андрій Ярмоленко змінив клубну прописку у літнє трансферне вікно. Правий вінгер перейшов у Аль-Айн, яким керує український фахівець Сергій Ребров.

Якщо на клубному рівні кар'єра Ярмоленка дещо зазнала спаду, то у збірній України Андрій продовжує виконувати роль капітана та одного з лідерів команди. Вінгер розповів, чи є у його планах думки про побиття рекорду Андрія Шевченка.

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Ярмоленко: Мрію тільки про одне – грати у футбол

Правий вінгер Аль-Айна запевнив, що не має таких цілей. Наразі в Андрія є одна мета – якнайдовше грати у футбол.

Мрію тільки про одне – грати у футбол, отримувати від цього задоволення. А як там буде – хай так і буде. Одному богу відомо. Скільки в мене сил – стільки буду грати. Головне, щоб я допомагав своїй команді здобувати результат. А поб’ю рекорд чи ні – це вже таке,

– зізнався капітан збірної України.

Нагадаємо, що Шевченко є найкращим бомбардиром в історії збірної України. В активі Андрія Миколайовича 48 голів у 111 матчах.

У головній команді країни нападник дебютував у 18-річному віці. Сталось це у кваліфікації чемпіонату Європи проти Хорватії. На жаль, та гра закінчилась розгромом "синьо-жовтих" 4:0.

Ярмоленку потрібно забити лише три голи, щоб повторити рекорд Шеви, а щоб відібрати у нього звання найкращого голеадора збірної – чотири м'ячі.

Ярмоленко у 112 поєдинках за синьо-жовту команду забив 45 м'ячів.