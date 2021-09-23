Ярмоленко прилетить на бій Усика проти Джошуа на гелікоптері

Одним із зіркових гостей на бою Усик – Джошуа в суботу, 25 вересня, буде футболіст збірної України Андрій Ярмоленко. На цей матч йому доведеться діставатися гелікоптером.

Річ у тому, що в суботу, 25 вересня, Вест Хем Ярмоленка грає виїздний матч чемпіонату Англії проти Лідса. Відстань між Лондоном та Лідсом складає понад 300 кілометрів.

Матч Лідс – Вест Хем розпочнеться о 17:00 (о 15:00 за місцевим часом). Тож закінчиться близько 19:00. Вечір боксу на стадіоні "Тоттенхем", де головним і буде бій Усик – Джошуа, розпочнеться о 22:00. Тож встигнути після матчу на цей бій автомобілем в Ярмоленка майже немає шансів.

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Саме тому на бій після матчу Ярмоленко добиратиметься гелікоптером. Але не сам. Компанію йому складе ще один футболіст "молотобійців" Деклан Райс. Він теж планує відвідати боксерський поєдинок.