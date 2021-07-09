Ярмоленко – найкращий футболіст збірної України на Євро-2020, – InStat

Збірна України несподівано для усіх дійшла до 1/4 фіналу Євро-2020. Найкращим футболістом у складі "синьо-жовтих" називаються капітана команди Андрія Ярмоленка.

Ярмоленко знову найкращий

Атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко був одним із найбільш помітних у складі збірної України на Євро-2020. Статистичний портал InStat назвав Андрія Ярмоленка найкращим футболістом "синьо-жовтих" на турнірі.

Нагадаємо Троє футболістів збірної України потрапили у топ-20 найкращих гравців Євро-2020

Гравець вістря атаки із 310 балами посів першу сходинку. Відразу за його спиною розташувався фланговий захисник Динамо Віталій Миколенко – 305 очок. А трійку лідерів замкнув півзахисник Аталанти Руслан Маліновський – 302 пункти.

При складанні такого рейтингу враховувались лише ті футболісти, які провели на Євро-2020 не менше трьох поєдинків.

За крок до трійки зупинився ще один футболіст Динамо Олександр Караваєв (299). Топ-5 замкнув оборонець Шахтаря Микола Матвієнко (297). Цікаво, що у першій п'ятірці немає нападник збірної України та бельгійського Гента Роман Яремчук. Форвард відзначився двома голами. Зробив він це у тих же матчах, що й Ярмоленко.

Статистика Ярмоленка на Євро-2020

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко взяв участь в усіх 4 матчах збірної на турнірі. Загалом за цей час провів на футбольному полі 355 хвилин. За зіграний час вінгер двічі забивав у ворота суперників. Ставалось це у перших двох матчах проти Нідерландів (3:2) та Північної Македонії (2:1). Футболіст має у своєму активі два асисти.

Його точність пасів склала 79%. Після гри зі шведами в 1/8 фіналу Андрій зробив шалений стрибок у рейтингу найкращих гравців чемпіонату Європи-2020 – з 25 місця на 4-те. У його пасиві одна жовта картка.