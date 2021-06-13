Яремчук забив другий гол у ворота Нідерландів ефектним ударом: відео

Збірна Україна у матчі проти Нідерландів за чотири хвилини зуміла зрівняти рахунок. Другий гол забив Яремчук.

Україна отримала право на штрафний удар після того, як де Врей сфолив проти Зінченка. Для прямого удару по воротах було доволі далеко. Але біля м'яча були Маліновський, який відомий своїм гарматним ударом та Шапаренко.

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Пробив Маліновський. Але не по воротах, а навісив у штрафний майданчик. А вже там Яремчук випередив опікунів та головою відправив м'яч у ворота.

Нідерландці хотіли довести, що в цьому моменті був офсайд. Але повтор показав, що де Роон не витримав лінію. Тож офсайду не було. І рахунок було зрівняно – 2:2.