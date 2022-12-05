Японія продовжує дивувати: Маеда виводить "синіх самураїв" вперед у матчі з Хорватією

На 43 хвилині матчу форвард збірної Японії Дайзен Маеда відкриває рахунок поєдинку. Гравець дає стимул для роздумів тренеру збірної Хорватії в перерві зустрічі.

Не дивлячись на виважену гру від обох команд, японцям все-таки вдалось відкрити рахунок під завісу першого тайму. Після подачі у штрафний майданчик збірної Хорватії м'яч опинився перед Дайзеном Маедою і той без проблем відправив "круглого" у ворота суперника. Японія вперше на ЧС-2022 відкриває рахунок – 1:0, пише 24 канал.

Гол Дайзена Маеди: