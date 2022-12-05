Японія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Збірні Японії та Хорватії зіграю один проти одного в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022. Матч відбудеться в понеділок, 5 грудня, і розпочнеться о 17:00.

Японія вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу з першого місця в групі E, де зуміла обіграти Німеччину та Іспанію, але поступитися Коста-Риці. Хорватія ж путівку в плей-офф виборола у групі, де її суперниками стали Марокко, Канада та Бельгія. "Картаті" забили лише в одному матчі, і саме перемога над канадцями й дозволила їм вийти з групи.

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До цього обидві збірні двічі зустрічалися на полі. Обидва рази це були офіційні матчі в рамках чемпіонату світу. Вперше це було в 1998 році на турнірі у Франції в групі. І тоді "картаті" перемогли завдяки єдиному голу Давора Шукера та вийшли з групи, на відміну від японців. Хорватія на цьому Мундіалі здобула бронзові нагороди, а Шукер став найкращим бомбардиром.

А от у 2006 році матч закінчився внічию 0:0. І в цьому матчі Даріо Срна не забив пенальті. Хорвати провалили турнір, як і японці – обидві команди не вийшли з групи, пропустивши перед собою Бразилію та Австралію.

Матч Японія – Хорватія розпочнеться о 17:00. Матч буде доступний для перегляду на регіональних телеканалах "Суспільного", а також на сайті " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Японія – Хорватія для тих, хто не має змоги переглянути цей матч в прямому ефірі.

Японія – Хорватія онлайн