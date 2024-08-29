Роналду назвав свою мету до кінця ігрової кар'єри, поглузувавши при цьому з рекорду Пеле

Кріштіану Роналду вже найближчої зими відсвяткує свій 40-річний ювілей. Утім, вік для португальця є лише числом, тож він не планує зупинятися та ставить собі все нові й нові цілі.

5-разовий володар "Золотого м'яча" нещодавно зізнався, що він поки не планує вішати бутси на цвях. Його зараз все влаштовує в саудівському Аль-Насрі, де він планує провести ще бодай декілька сезонів.

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Неприхований тролінг невизнаного рекорду Пеле

Легендарний форвард розповів, яку мету він собі поставив до кінця кар'єри. Вона виглядає дуже амбітно:

"Я забив найбільше у світовій історії, але я підніму планку ще вище. Скоро я заб'ю 900-й гол, а після цього я поб'ю відмітку в 1000. Я хочу цього. Я спробую грати, поки мені не виповниться 41 рік, саме тому я казав, що хочу жити сьогоденням. Але якщо у мене не буде травм, це для мене найважливіше, я хочу забити 1000 м'ячів.

Я хочу цього, бо для мене це найкраща відмітка, яку я можу мати у футболі. Першим досягнути позначки у 900 голів. Після цього мій виклик полягає в тому, щоб бути першим, хто заб'є 1000 голів. З однією відмінністю – всі голи, які я забиваю, вони є на відео, я можу довести це".

Пояснення. Останнім реченням португалець явно потролив легендарного бразильця Пеле, який нібито забив 1279 голів за кар'єру, але підтвердженими офіційно є лише 757. У Кріштіану наразі 893 голи в офіційних матчах. В його найближчого переслідувача Ліонеля Мессі – 844, а третім бомбардиром в історії визнано саме Пеле.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду 21 серпня створив власний ютуб-канал. Він за тиждень вже зібрав понад 50 мільйона підписників – це абсолютний рекорд в історії платформи за швидкістю росту аудиторії.