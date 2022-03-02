Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх, – президент Інгульця

Очільник футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк особисто очолив охорону регіону. Вже у своєму стилі він розповів про ситуацію у населеному пункті.

Поворознюк: Сюди танки не зайдуть

Поворознюк вже у своєму стилі записав відео. Очільник футбольного клубу особисто очолив охорону селища Петрове.

Дивіться також Вова, єб*ш їх, бл*ть, – президент Інгульця записав емоційне відеозвернення до Зеленського (+18)

"Та яке життя. В 50 кілометрах танки, готуємося. У черговому стані. Чекаємо дати бій, щоб трошки легше було Києву. От так і готуємося.

Всі під’їзди до Петрового, включаючи мости й дороги, заміновані. Сюди танки не зайдуть, а якщо й зайдуть, то одиниці. Коктейлів вистачить на всіх.

Футболісти повинні грати у футбол, бл**ь, тому всім дана команда "По домах". Але якщо буде геть важко – підуть і футболісти, повірте мені. Підніму, нах*й, всіх. Поки справляємося, озброюємо тих людей, які є. Все буде добре", – сказав Поворознюк.

Відео за участі Поворознюка

Футбольний клуб Інгулець представляє смт Петрове Кіровоградської області.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!