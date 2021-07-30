Українець Хаммо драматично програв японцю, але зберігає шанс на медаль Олімпіади-2020

Українець Яків Хаммо (більше 100 кг) зазнав у своєму другому поєдинку на Олімпійських іграх у Токіо поразки від японця Хісайоші Харасави.

Японець не раз міг завершити сутичку достроково, але українець весь час вислизав. У підсумку на "голден скор" Харасава все ж домігся перемоги.

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Хаммо ж зберігає шанси на бронзу, але для цього потрібно пройти втішний раунд. Найближчим суперником Якова буде Бекмурод Олтібоєв з Узбекистану. Вечірня сессія розпочнеться в 17:00.

Українка Каланіна покинула Олімпіаду

30 липня ще одна українська дзюдоїстка Єлизавета Каланіна вибула з боротьби за медалі. Вона виступає у ваговій категорії понад 78 кілограм.

Каланіна зазнала поразки в 1/8 фіналу від туркені Кайри Саїт. Перемогу було здобуто порівняно простим прийомом з боку Саїт, яка зуміла звалити українку після зацепа ногою.