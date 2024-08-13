"Розуміла, що немає права на помилку": олімпійська чемпіонка про валідольний фініш на Іграх-2014

Українська біатлоністка Олена Білосюк пригадала емоції фінішу на зимовій Олімпіаді в Сочі у 2014 році. Тоді українки здобули "золото".

На Олімпіаді-2014 в Сочі Україна здобула золоту медаль в біатлоні в жіночій естафетній гонці. Тоді фінішеркою "синьо-жовтої" команди була Олена Підгрушна (нове прізвище – Білосюк).

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Білосюк про фініш на Іграх-2014

Українська біатлоністка зазначила, що найважче – це було витримати тягар відповідальності і, коли вона заїжджала на стрільбище, то в грудях було відчуття, наче несе величезний камінь.

Я розуміла, що в мене немає права на помилку, розумію, що вже за спиною відбігли три спортсменки, які на максимум виклалися. Один промах у мене все ж таки був, і я сказала собі: "Так, на цьому твої помилки на сьогодні закінчилися"

– зазначила Білосюк.

Зокрема вона поділилася, що коли перетнула фінішну пряму, то було полегшення, що вони нарешті це зробили. А далі була хвилина мовчання на пресконференції, далі були 20 журналістів, які задали одне й те саме запитання: "Як ви змогли виграти після того, що у вас відбувається на Майдані?".

"Тобто у нас вся ця медаль супроводжувалася сльозами, болем після Небесної сотні. Відчуття радості практично не було. Нас усі вітали після фінішу, всі раділи за нас, казали: "Хто, як не ви, сьогодні заслужили цю медаль? Вона вам найбільш потрібна".

По суті саму радість медалі я відчула, мабуть, тільки через 4 роки, коли Саша Абраменко виграв. От тоді я зрозуміла, що таке радіти тій олімпійській нагороді, тому що я була там у селищі, звісно, я спостерігала за його виступом. Потім бачила ці всі емоції, вже воно набагато легше було. І тоді я зрозуміла, чого тоді в нас не було в той момент у Сочі, те, що було потім у Саші", – додала Олена Білосюк.

Окрім Олени Білосюк "золото" для України допомогли вибороти Віта та Валентина Семеренки, а також Юлія Джима.

Відзначимо, що офіційно Олена Білосюк не закінчувала спортивну кар'єру, однак сезон-2023/2024 вона закінчила достроково, не здійснивши жодного старту.