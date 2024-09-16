Перша ракетка України здобула впевнену перемогу на старті турніру в Південній Кореї

У понеділок, 16 вересня, розпочався турнір серії WTA 500 у Сеулі. Україну в ньому представляє Марта Костюк, яка отримала п'ятий номер посіву.

Аранча Рус – Марта Костюк 0:2 (3:6, 1:6)

У матчі першого кола наша тенісистка зустрічалася з лідеркою національного рейтингу Нідерландів. Це була їх третя очна зустріч, в якій 22-річна киянка здобула другу перемогу, пише 24 Канал.

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Марта з самого початку взяла ініціативу у свої руки та вже у четвертому геймі змогла зробити перший брейк. Проте за рахунку 3:1 на свою користь українка не захистила свою подачу й після цього почалася серія брейків від обох тенісисток.

Її закінчила Костюк у дев'ятому геймі. Марта впевнено його взяла, віддавши лише один розіграш суперниці та закрила партію.

Другий сет був повністю під контролем української тенісистки. Вона зі старту взяла чотири гейми та здобула підсумкову розгромну перемогу з рахунком 6:1.

Переможний розіграш Костюк у матчі проти Рус: дивіться відео

Трішки статистики. Протягом матчу, який тривав одну годину 20 хвилини, Марта Костюк зробила 4 ейси при 10 подвійних помилках, реалізувала 6 із 14 брейк-поінтів та виграла 6 із 8 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу перша ракетка України зустрінеться з Гезер Вотсон. Поєдинок відбудеться 18 вересня.