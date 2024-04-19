Відіграла 5 матчболів: Костюк у вогняному поєдинку перемогла фіналістку Australian Open-2024

У четвер, 18 квітня, відбулися матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 500 у Штутгарті. Закривав цю стадію поєдинок між Цінь Вень Чжен та Мартою Костюк.

Цінь Вень Чжен – Марта Костюк 1:2 (2:6, 6:4, 5:7)

Суперниці вдруге зустрічалися в очному протистоянні. Українка взяла реванш за тогорічну поразку на турнірі WTA 1000 у Монреалі, пише 24 Канал.

Читайте також Подруга України: Костюк провела тренування із першою ракеткою світу – ефектне відео

У першому сеті Марта Костюк повністю домінувала на корті. Вона зробила два брейки на старті та в кінцівці партії, не дозволивши суперниці жодного разу дійти навіть до брейк-поінту.

Другий сет минув у більш напруженій боротьбі. Стартові 8 геймів суперниці забирали свою подачу, хоча й було чимало брейк-поінтів, але вирішальним став дев'ятий. У ньому сьома ракетка світу зробила перший для себе брейк у поєдинку, після чого успішно подала на сет і зрівняла рахунок у матчі.

У вирішальній партії чинна фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії одразу зробила брейк та утримувала цю перевагу протягом майже всього сету, впевнено забираючи свою подачу. У десятому геймі перша ракетка Китаю подавала на матч і мала 5 матчболів, проте українка на характері їх відіграла.

Як Марта Костюк зрівняла рахунок у третьому сеті: дивіться відео

Після цього Марта взяла свою подачу та зробила ще один брейк, який дозволив здобути надважку перемогу.

Протягом матчу українка зробила 3 ейси при 8 подвійних помилках, реалізувала 4 з 14 брейк-поінтів та виграла 13 із 15 геймів на своїй подачі. Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини.

. Цей тріумф став п'ятим для Марти Костюк над суперницею з топ-10 світового рейтингу.

Зазначимо, що у чвертьфіналі турніру в Штутгарті Марта Костюк зустрінеться з третьою ракеткою світу Коко Гофф. До цього тенісистки двічі зустрічалися між собою й американка здобула обидві перемоги з рахунком 2:1. Поєдинок відбудеться 19 квітня та розпочнеться не раніше 19:30.