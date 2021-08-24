А як же Дніпро: син Коломойського знайшов собі новий клуб
24 серпня 2021 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:БК Соник-Пунтаміка
Захисник Грегорі Коломойський проведе наступний сезон в клубі Соник-Пунтаміка, що виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Хорватії.
Угода з баскетболістом розрахована на один рік.
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У сезоні-2020/21 Соник-Пунтаміка став п'ятим в чемпіонаті Хорватії, програвши у чвертьфіналі плей-офф Гориці з рахунком 0:2.
Що відомо про кар'єру Коломойського
- Коломойський останні два сезони провів у Дніпрі. У складі цього клубу він став чемпіоном України (2020).
- До цього він грав за ізраїльський клуб Маккабі (Рішон), а в NCAA перебував в університеті Клівленд Стейт.