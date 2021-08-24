А як же Дніпро: син Коломойського знайшов собі новий клуб

24 серпня 2021 , 11:06
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Джерело:

БК Соник-Пунтаміка

Захисник Грегорі Коломойський проведе наступний сезон в клубі Соник-Пунтаміка, що виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Хорватії.

Угода з баскетболістом розрахована на один рік.

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У сезоні-2020/21 Соник-Пунтаміка став п'ятим в чемпіонаті Хорватії, програвши у чвертьфіналі плей-офф Гориці з рахунком 0:2.

Що відомо про кар'єру Коломойського

  • Коломойський останні два сезони провів у Дніпрі. У складі цього клубу він став чемпіоном України (2020).
  • До цього він грав за ізраїльський клуб Маккабі (Рішон), а в NCAA перебував в університеті Клівленд Стейт.
Автор: Юрій Семенюк