А як же Дніпро: син Коломойського знайшов собі новий клуб

Захисник Грегорі Коломойський проведе наступний сезон в клубі Соник-Пунтаміка, що виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Хорватії.

Угода з баскетболістом розрахована на один рік.

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У сезоні-2020/21 Соник-Пунтаміка став п'ятим в чемпіонаті Хорватії, програвши у чвертьфіналі плей-офф Гориці з рахунком 0:2.

Що відомо про кар'єру Коломойського