Все написано на обличчях: як українські вболівальники реагують на поразку в Англії – фото

Українська збірна з футболу 3 липня зазнала поразки у грі з Англією. Попри невтішний результат та гол на перших хвилинах матчу, українські вболівальники всі 90 хвилин були з нашими футболістами.

На оприлюднених світлинах зі столичної фан-зони видно сумні обличчя українських вболівальників.

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Безсумнівно, їх сильно засмутив розгромний рахунок, але вони продовжували підтримувати збірну. Футбольні фанати не розходилися до фінального свистка арбітра.

А після оголошення остаточного рахунку, вони скандували "Україна". До слова, останні хвилини матчу Україна – Англія вболівальники зустріли вогнем. У фан-зоні вони підпалили піротехніку.

Як українські вболівальники реагують на поразку в Англії / Фото "Сегодня"

Матч Україна – Англія: головне

Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Цікаво, що Англія на цьому турнірі виграла 3 з 4 матчів, не пропустивши жодного голу.

Попри поразку, українських футболістів підтримують у соцмережах. Варто нагадати, що збірна України з футболу покинула турнір як одна з восьми кращих команд.