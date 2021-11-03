Можна подумати, що в диспансері зараз відбувається реконструкція, адже на відео видно нові вікна та двері. Але за словами спортсменки, з минулого року тут нічого не змінилося.

Дивіться також Хокеїста Сокола підозрюють в підробці паспорта України

Шинкаренко показала обдерті стіни та дірки у стелі, де можна побачити дерев'яні перекриття. Та й облаштування кабінетів на знімках язик не повернеться назвати комфортною.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося. Тут проходять обстеження усі харківські спортсмени. І ми зокрема, оскільки команда збірної із синхронного плавання базується в Харкові", – цитує Аліну ua.tribuna.com.



Харківський фізкультурний диспансер / Фото instagram.com/shynkarenko_alya