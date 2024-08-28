"Складе конкуренцію Мудрику": екстренер Динамо про виклик Кабаєва до збірної України

Колишній наставник київського Динамо, Олександр Хацкевич, прокоментував виклик Владислава Кабаєва до збірної України. Він вважає, що той може скласти конкуренцію Михайлу Мудрику.

У вівторок, 27 серпня, УАФ оголосила основний список гравців, на яких розраховує Сергій Ребров у матчах Ліги націй. Вперше виклик у національну збірну України отримав півзахисник Динамо, Владислав Кабаєв.

Читайте також Великий крок у кар'єрі: український воротар став гравцем клубу Ла Ліги й може дебютувати в ЛЧ

Як Хацкевич оцінює Кабаєва

Колишній тренер Динамо вважає, що футболіст може скласти конкуренцію Михайлу Мудрику у команді.

Кабаєва викликали для конкуренції з Мудриком, щоб Михайло розумів, що незамінних немає. Влад справедливо заслужив виклик своєю стабільною грою за Динамо. Тепер нехай Мудрик або Сергій Ребров думають, хто має грати в Лізі націй,

– зазначив Олександр Хацкевич.

Раніше хорошу гру Владислава Кабаєва відзначав також Віктор Вацко.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Владислав Кабаєв зіграв 8 матчів за Динамо, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що в межах Ліги націй у вересні національна збірна України проведе два поєдинки – проти Албанії (7 вересня) та проти Чехії (10 вересня). Обидва вони розпочинатимуться о 21:45.