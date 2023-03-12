Мудрик відсвяткував незарахований гол у стилі Дрогба: суддя зіпсував радість – ефектне відео

Лондонське Челсі 11 березня переграло на виїзді Лестер (1:3). М'яч чотири рази влітав у ворота господарів, але один із таких ударів був скасований.

Михайло Мудрик вперше з'явився у стартовому складі Челсі після двох поспіль матчів на лаві запасних. Українець повністю виправдав довіру головного тренера "аристократів" Грема Поттера, пише 24 канал.

Детальніше про гру Мудрик виправдав довіру: українець відзначився асистом та допоміг Челсі подолати Лестер

Арбітр "вкрав" свято в українця

Лівий вінгер не лише асистував для Матео Ковачича при третьому взятті воріт Лестера, а й сам забив перед цим. Але зробив це з офсайда.

За рахунку 1:2 на користь Мудрик опинився віч-на-віч з голкіпером та легко перевів м'яч у сітку воріт господарів. Михайло одразу подивився на арбітра, чи той не скасує гол. Після чого українець у стилі легендарного нападника Челсі Дідьє Дрогба відсвяткував свій дебютний гол, проїхавшись на колінах.

Однак святкування Мудрика було нетривалим. Мудрик повернувся до поля та побачив, що суддя не зарахував його перший м'яч у футболці "аристократів". Арбітр зіпсував дебютний гол Михайла у Лондоні.

Скасований гол Михайла Мудрика: дивіться відео

Відзначимо, що Мудрик виступає у лондонському клубі під 15-м номером, під яким раніше грав Дрогба у Челсі. Михайло таким святкування вирішив привітати Дідьє з днем народження, яке він святкував якраз 11 березня. Колишньому нападнику виповнилось 45 років.

Дрогба свого часу у 2004 році перебрався у Челсі, за яке виступав до літа 2012-го року. У футболці "синіх" провів 381 матч, у яких відзначився 164 голами та 86 асистами.

До слова, Челсі переграло Лестер з рахунком 1:3. Мудрик відіграв 82 хвилини та був замінений на Карні Чуквуемеку. Михайло провів свій сьомий матч за "аристократів" та оформив свою першу результативну дію в АПЛ.

Однак ці три очки не змінили ситуацію підопічних Поттера у турнірній таблиці АПЛ. Клуб продовжує посідали 10-те місце в англійській першості, маючи у своєму активі 37 балів. Це третя поспіль перемога для Челсі в АПЛ та Лізі чемпіонів.