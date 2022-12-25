Футболісти Шахтаря відпочивають за кордоном: як "гірники" виїхали з України у воєнний час

Чоловіки віком від 18 до 60 років під час воєнного стану не можуть покидати межі України. У донецькому Шахтарі пояснили, як його футболісти відправились у Варшаву.

У донецькому клубі аргументували це тим, що футболісти отримали дозвіл на виїзд у Польщу, щоб подати документи на отримання візи у США. Там у січні – лютому "гірники" хочуть взяти участь у благодійному турне.

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Пояснення Шахтаря

Шахтар знову через благодійні зустрічі збиратиме кошти для України.

Футболісти отримали дозвіл на виїзд у Варшаву задля подачі документів на візи США, щоб мати можливість взяти участь у турне в січні – лютому,

– пояснюють у Шахтарі.

Цікаво, що це питання постало після того, як у своїх соцмережах "гірники" почали публікувати світлини з відпочинку у теплих країнах. Схоже, що цей дозвіл на виїзд заради візи гравці використали, як можливість поїхати відпочити у сонячні краї.

Раніше була інформація, що клуби УПЛ отримали дозвіл на виїзд за кордон заради підготовки до другого кола чемпіонату. Таке рішення не розраховане на клуби нижчих ліг України.

Кривбас та Зоря проведуть зимові тренувальні збори у Туреччині, де по сусідству будуть базувати команди країни-агресора. Не найкращі сусіди для українських клубів.

Нагадаємо, що перше коло Шахтар закінчив на другому місці в УПЛ, поступившись лише Дніпру-1. У єврокубках справи теж йдуть непогано. Підопічні Ігоря Йовічевіча продовжать євровесну у плей-офф Ліги Європи.