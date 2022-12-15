Прийшли до будинку Марадони: фанати Аргентини яскраво відсвяткували вихід у фінал ЧС-2022 – фото

Збірна Аргентини без труднощів пройшла Хорватію на шлях до фіналу ЧС-2022 з футболу. Уболівальники першого фіналіста Мундіалю яскраво відсвяткували успіх своєї збірної.

Дубль Хуліана Альвареса та "гол плюс пас" від Ліонеля Мессі вивели Аргентину у фінал Мундіалю у Катарі. Попереду вирішальна зустріч із чинними чемпіонами світу французами.

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Неймовірно зворушливе святкування

Після поєдинку тисячі аргентинських уболівальників заполонили місцеві вулиці рідної країни. Щасливі фанати святкували вихід у фінал своєї збірної з танцями та піснями. Фанати співали про третій титул чемпіонів світу для Аргентини. Раніше це звання збірна з Латинської Америки здобувала у далеких 1977/1978 та 1985/1986 роках.

Із квадрокоптера люди наче мурахи заполонили аргентинські вулиці.



Фанати Аргентини відсвяткували вихід у фінал ЧС-2022 / Фото YC Sports

Був у цьому яскравому святкуванні символічний момент. Аргентинські уболівальники зібрались біля будинку легенди національної команди Дієго Марадони, який помер 25 листопада 2020 року. Фанати присвятили цей успіх нинішньої збірної на ЧС-2022 володарю "руки бога".



Уболівальники після виходу Аргентини у фінал ЧС-2022 / Фото YC Sports

Цікаво, що у цей момент теперішній власник будинку колишнього футболіста був вдома та відчинив двері для уболівальників збірної Аргентини, що ті змогли побачити на власні очі, де жив культовий аргентинський футболіст.

18 грудня визначиться, чи зможе Аргентина здобути третій титул ЧС, або ж французи проведуть успішний захист титулу чемпіонів світу. Початок ключового матчу о 17:00 (за Києвом).

Франція на шляху до фіналу здолала головну сенсацію Мундіалю у Катарі – Марокко (2:0).