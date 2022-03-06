Я б заборонив світу говорити слово "Росія", – Даріо Срна

Директор з футболу донецького Шахтаря Дарійо Срна висловив свою підтримку українському народу, який захищає свою землю від російських окупантів. Він розкритикував дії Росії.

Екскапітан Шахтаря: Весь світ за мир та за Україну

Дарійо Срна наголосив, що заборонив би світові говорити слово "Росія". Йому важко підібрати слова, аби описати весь жах, який наразі відбувається в Україні через російських "миротворців".

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Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про них говорили. Я б заборонив світу говорити слово "Росія". Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати, що відбувається зараз в Україні,

– наголосив фахівець.

Срна зазначив, що ще ніколи не бачив такої єдності українців. Він висловив співчуття нашому народу, який незламно бореться з російськими окупантами.

"Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими.

Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив таку Україну, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюсь, що виріс з такими люди, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, всі допомагають та б’ються за свою країну.

А всі інші будуть допомагати, приймати дітей, відправляти гуманітарну допомогу. Не потрібно панікувати, треба якомога довше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре!" – додав екскапітан "гірників".

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