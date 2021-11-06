Фінальна стадія перемовин: Шевченко може очолити італійський клуб Серії A

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити найстаріший італійський клуб Дженоа. Повідомляють, що нині він веде перемовини з керівництвом з "грифонів".

У Шевченка є можливість повернутися в Італію

Найстаріший італійський клуб вирішив змінити тренера, оскільки каденція головного наставника Дженоа Давіде Баллардіні добігає кінця.

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Також зазначають, що самому Баллардіні ще не повідомили про звільнення. А потреба у новому наставнику пов'язана з не надто вдалими виступами команди. Дженоа за 12 турів набрав лише 9 очок та знаходиться на 15-й позиції у турнірній таблиці Серії A.

Видання La Gazzetta dell повідомляє, що раніше головним кандидатом на посаду тренера італійської команди був Андреа Пірло. Проте Андрій Шевченко в останній момент випередив його.

За словами авторитетного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, про призначення українського фахівця на посаду наставника "грифонів" повідомлять вже найближчим часом.

Він також стверджує, що в Шевченка є два варіанти: трирічна угода, або ж дворічний контракт із опцією продовження на третій рік.

15 листопада американська інвестиційна компанія "777 Partners" офіційно стане новим керівництвом клубу. Вони хочуть, щоб Дженоа був впізнаваний не лише в Італії, а й за кордоном.