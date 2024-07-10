Попутного вітру: есксзірка українського хокею перебрався працювати до Росії

Колишній український хокеїст В'ячеслав Завальнюк відтепер працюватиме в Росії. Спортсмен увійшов до тренерського штабу клубу "Чайка".

Клуб "Чайка" базується в Нижньому Новгороді. Наразі команда виступає в Молодіжній хокейній лізі, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Проміняв Україну на Росію

В'ячеслав Завальнюк увійшов до тренерського штабу російської "Чайки". Зауважимо, що за свою хокейну кар'єру у 1995 році він виступав виключно за російські клуби.

Також Завальнюк є учасником Олімпіади-2002 в Солт Лейк Сіті. Зокрема з 1999 до 2007 року хокеїст виступав під кольорами збірної України. За національну команду "синьо-жовтих" зіграв 45 матчів.

Завершив ігрову кар'єру В'ячеслав Завальнюк у 2007 році.

Відзначимо, що колишній хокеїст раніше також очолював Асоціацію хокеїстів України.