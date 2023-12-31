"Єдиний, за кого не соромно": фани Евертона розхвалили Миколенка, попри розгромну поразку

Евертон не зумів переможно закінчити 2023-й рік. У суботу, 30 грудня, "іриски" були розгромлені на виїзді Вулверхемптоном.

Віталій Миколенко вийшов у старті Евертона та відіграв усі 90 хвилин. Однак український лівий захисник – один в полі не воїн. І одного його зусиль замало, повідомляє 24 Канал.

Більше про гру Евертон розгромно програв в АПЛ та наблизився до зони вильоту: як зіграв Віталій Миколенко

Реакція уболівальників на гру Миколенка

Тому м'яч аж тричі влітав у сітку воріт "ірисок", які не змогли відповісти навіть голом престижу.

30 грудня Евертон зазнав ювілейної 10-ї поразки у поточному сезоні-2023/2024. Команда Шона Дайча набрала 16 балів за 20 турів та посідає лише 17-ту позицію. А це у кроці від зони вильоту з АПЛ. І це після того, як із Евертона зняли очки через порушення фінансового фейр-плею, рішення якого вже оскаржили у клубі.

Після чергової поразки уболівальники "ірисок" знову накинулись на команду у соціальних мережах. Лише одному футболісту Евертона не дісталось від розлючених та зневірених фанів команди. Мова йде про нашого Миколенка.

Уболівальники запевнили, що Віталій – єдиний футболіст Евертона, за якого не соромно. Також у фанатському колі відзначили, що саме лівий захисник збірної України найбільше виріс у футбольному плані у складі Евертона.

Також невелика кількість уболівальників стали на захист голкіпера команди Джордана Пікфорда.

Звісно, не обійшлось і без невеликої кількості хейту у бік українця. Але похвали та компліментів було значно більше.

Як Миколенко виступає в АПЛ

1 січня 2022 року Віталій Миколенко продовжив кар'єру в АПЛ, підписавши контракт до кінця червня 2026-го.

Став стабільним гравцем основи "ірисок" на лівому фланзі оборони.

Від моменту переходу зіграв вже 69 матчів у футболці Евертона, у яких забив 3 голи.

У поточному сезоні-2023/2024 Миколенко виходив на поле у 18-ти поєдинках (2 м'ячі).

Свій наступний матч Евертон проведе вже у новому 2024-му. 4 січня "іриски" зіграють на виїзді проти Крістал Пелес (початок о 22:00 за київським часом).