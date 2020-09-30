Втрата для збірної України: Зінченко пропустить жовтневі матчі – відомо причину
Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зможе зіграти проти Франції, Німеччини та Іспанії через травму. Ушкодження Зінченко зазнав на одному з тренувань "містян".
У хавбека збірної України травма привідного м'яза. Про це повідомляє шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько у фейсбуці.
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Гравець пройшов детальне медичне обстеження в "Ман Сіті" з використанням МРТ. Воно показало, що Зінченко пропустить мінімум три тижні.
Що відомо про травму Зінченка
Зінченко пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).
Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.
Кадрові проблеми збірної України
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка 23 вересня отримав пошкодження в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ проти "Руху". На 26-й хвилині Коноплянка завдав дальній удар, після чого сів на газон. Лікарі наклали йому лід на праве стегно. Після цього 30-річний футболіст покинув поле, замість нього вийшов Марлос.
23-го вересня у матчі плей-офф Ліги чемпіонів травмувався нападник збірної України Роман Яремчук. Футболіст бельгійського "Гента" зазнав травми у матчі проти київського "Динамо". Яремчук покинув поле на 22-й хвилині, адже не зміг продовжити гру. Яка травма в Яремчука – поки не відомо.
Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик не допоможе українській збірній у жовтні. Захисник, який дебютував у складі збірної України у матчі проти Швейцарії, пропустить близько місяця. Тимчик травмувався 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни".
Календар матчів збірної України у 2020 році
- Франція – Україна. 7 жовтня 2020 року. Сен-Дені, "Стад де Франс".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Польща – Україна. 11 листопада. Хожув, "Сілезький стадіон"
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена".