Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зможе зіграти проти Франції, Німеччини та Іспанії через травму. Ушкодження Зінченко зазнав на одному з тренувань "містян".

У хавбека збірної України травма привідного м'яза. Про це повідомляє шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько у фейсбуці.

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Гравець пройшов детальне медичне обстеження в "Ман Сіті" з використанням МРТ. Воно показало, що Зінченко пропустить мінімум три тижні.

Що відомо про травму Зінченка

Зінченко пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).

Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.

Кадрові проблеми збірної України

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка 23 вересня отримав пошкодження в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ проти "Руху". На 26-й хвилині Коноплянка завдав дальній удар, після чого сів на газон. Лікарі наклали йому лід на праве стегно. Після цього 30-річний футболіст покинув поле, замість нього вийшов Марлос.

23-го вересня у матчі плей-офф Ліги чемпіонів травмувався нападник збірної України Роман Яремчук. Футболіст бельгійського "Гента" зазнав травми у матчі проти київського "Динамо". Яремчук покинув поле на 22-й хвилині, адже не зміг продовжити гру. Яка травма в Яремчука – поки не відомо.

Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик не допоможе українській збірній у жовтні. Захисник, який дебютував у складі збірної України у матчі проти Швейцарії, пропустить близько місяця. Тимчик травмувався 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни".

Календар матчів збірної України у 2020 році