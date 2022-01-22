Втрата для України: Джима пропускає жіночу естафету в Антгольці

У рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону у суботу, 22 січня, відбудеться жіноча естафета. Склад української команди буде оновлений.

Джима уперше в сезоні не виступить у жіночій естафеті

У складі жіночої збірної України з біатлону відбулася заміна. Замість Юлії Джими на старт вийде Анастасія Меркушина.

До теми Кубок світу в Антгольці: збірна України назвала потужний склад на жіночу естафету

Команда України мала стартувати у жіночій естафеті у складі Валентини Семеренко, Дар'ї Блашко, Юлії Джими та Олена Білосюк. Саме у такому складі біатлоністки бігли б уперше у сезоні 2021/22.

22 січня на сайті федерації біатлону України з'явилася інформація про рішення змінити склад жіночої естафети.

Юлія отримала від тренерів можливість відпочити – питання про можливість її участі в мас-старті вирішуватиметься ввечері,

– йдеться у повідомлені.

Джима брала участь у першому старті в Антгольтці – індивідуальній гонці. Українка завершила її на 80-й позиції. Для Юлії це найгірший показник у цьому сезоні.

Також Джимі вдалося відібратися до гонки з масовим стартом. Проте участь у ній наразі під питанням.

Таким чином, склад збірної України у жіночій естафеті виглядатиме наступним чином: Валентина Семеренко – Дар'я Блашко – Анастасія Меркушина – Олена Білосюк.

Збірна України з біатлону вперше виступить у жіночій естафеті саме у такій четвірці. Початок гонки о 16:00.