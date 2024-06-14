Футбольна подорож Німеччиною: представлення всіх стадіонів чемпіонату Європи-2024

Німеччина подарує футбольним фанатам неймовірне футбольне свято, яке пройде на десяти топових аренах країни. Вашій увазі - гід по стадіонах, які проведуть матчі Євро-2024.

Вже у п'ятницю, 14 червня, в Німеччині розпочнеться Євро-2024. Турнір відвідають 24 топ-збірні континенту, які відіграють 51 матч на десяти стадіонах країни. Арени Німеччини стануть однією з прикрас турніру.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Місцеві фанати обожнюють футбол та з легкістю заповнюють найбільші стадіони Німеччини на будь-які матчі. Що цікаво, на п'яти з 10-ти стадіонах Євро грають команди з другого німецького дивізіону. 24 Канал знайомить читачів із аренами чемпіонату Європи.

ДЮССЕЛЬДОРФ

Назва : Меркур-Шпіль Арена

: Меркур-Шпіль Арена Клуб : Фортуна

: Фортуна Місткість: 46 264 глядача



Стадіон в Дюссельдорфі зверху / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 17 червня 22:00 D Австрія – Франція 21 червня 16:00 Е Словаччина – Україна 24 червня 22:00 В Албанія – Іспанія 1 липня 19:00 1/8 фіналу 2D – 2E 6 липня 19:00 1/4 фіналу 1С / 3DEF – 2A | 2B

Стадіон був побудований у 2004 році та мав надії долучитися до домашнього ЧС-2006. Втім тоді німці вирішили проігнорувати одне з найбільших міст на заході. Тепер же свято прийде і на арену скромної Фортуни, яка не балує місцевих фанатів частими виступами в еліті.

Проте і стадіон не губиться. До прикладу, у 2011-му на Меркур-Шпіль Арені пройшов пісенний конкурс Євробачення, а у 2020-му прийняв півфінальний матч Ліги Європи через ковід. Саме тут Шахтар розгромно поступився Інтеру (0:5). Тепер же Україна відіграє один із матчів на Євро саме у Дюссельдорфі (можливо, навіть два).

ЛЕЙПЦИГ

Назва : Ред Булл Арена

: Ред Булл Арена Клуб : Лейпциг

: Лейпциг Місткість: 46 635 глядачів



Арена Лейпцига прийме чотири матчі Євро-2024 / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 18 червня 22:00 F Португалія – Чехія 21 червня 22:00 D Нідерланди – Франція 24 червня 22:00 В Хорватія – Італія 2 липня 22:00 1/8 фіналу 1D – 2F

Лейпцизький стадіон також був відкритий у 2024 році, але на відміну від Дюссельдорфа йому пощастило прийняти ЧС-2006. Саме тут почала свій шлях тоді збірна України, яка з тріском програла Іспанії. Втім "РБ Арена" (саме так вона називається на міжнародних матчах) дарувала нашим фанатам і приємні спогади.

Мова про розгром Лейпцига від Шахтаря у 2022 році в Лізі чемпіонів (4:1). Тепер же арена точно не прийматиме Україну, але їй пощастить побачити Роналду, Мбаппе, Модрича, ван Дейка та чинних чемпіонів Європи італійців. Що цікаво, всі матчі Євро у Лейпцигу починатимуться у пізній слот (22:00).

КЕЛЬН

Назва : Рейн Енергі Штадіон

: Рейн Енергі Штадіон Клуб : Кельн

: Кельн Місткість: 46 922 глядача



В Кельні проходив фінал Ліги Європи-2020 / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 15 червня 16:00 А Угорщина – Швейцарія 19 червня 22:00 А Шотландія – Швейцарія 22 червня 22:00 Е Бельгія – Румунія 25 червня 22:00 С Англія – Словенія 30 червня 22:00 1/8 фіналу 1B – 3A/D/E/F

"Рейн Енергі Штадіон" є одним з найстарших стадіонів Німеччини. Минулого року арена святкувала своє сторіччя. Проте міжнародні турніри Кельн став приймати лише у ХХІ сторіччі. Спочатку був Кубок конфедерацій-2005, а за рік – п'ять матчів Мундіаля.

Серед них і найбільш пам'ятний для України. Саме на "Рейн Енергі Штадіон" підопічні Блохіна по пенальті переграли Швейцарію та вийшли у чвертьфінал. Ще одною визначною подією для Кельна став фінал Ліги Європи-2020, де Севілья перестріляла Інтер (3:2). А ось на цьому Євро Кельн обділили увагою топ-команд. На груповій стадії до міста завітає лише Англія.

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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ

Назва : Дойче Банк Парк

: Дойче Банк Парк Клуб : Айнтрахт

: Айнтрахт Місткість: 48 057 глядачів



На арені Айнтрахта невдало грали клуби з України / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 17 червня 19:00 Е Бельгія – Словаччина 21 червня 16:00 С Данія – Англія 24 червня 22:00 А Швейцарія – Німеччина 26 червня 19:00 Е Словаччина – Румунія 1 липня 22:00 1/8 фіналу 1F – 3A/B/C

А ось цей стадіон буде святкувати сторіччя наступного року. До 2005-го арена називалась "Вальдштадіон" завдяки своєму розташуванню прямо у лісі. Але пізніше Айнтрахт став продавати назву крупним банкам – спочатку Коммерцбанк Арена, тепер Дойче Банк Парк.

За свою історію арена Айнтрахта побачила чимало грандіозних подій – ЧС-1974, Євро-1988 з перемогою СРСР над Англією, Кубок конфедерацій-2005 з фіналом та п'ять ігор ЧС-2006. А ось українцям "Дойче Банк Парк". В різні роки тут програвали Дніпро та двічі Шахтар.

ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН

Назва : Фелтінс Арена

: Фелтінс Арена Клуб : Шальке

: Шальке Місткість: 49 471 глядач



Стадіон Шальке може ставати повністю закритим / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 16 червня 22:00 С Сербія – Англія 20 червня 22:00 В Іспанія – Італія 26 червня 22:00 F Грузія – Португалія 30 червня 19:00 1/8 фіналу 1С – 3D/E/F

Стадіон Шальке має цікаву властивість, а саме зсувний дах, який робить арену повністю закритою. "АуфШальке" був відкритий у 2001 році, а пізніше взяв назву пивного спонсора. Арена приймала п'ять матчів ЧС-2006, а також різні нефутбольні події.

Серед них був бій за участю Володимира Кличка, який в Гельзенкірхені здолав узбека Руслана Чагаєва. Була арена фартовою і для Шахтаря, який виграв на ній в обох матчах проти Шальке в Кубку УЄФА та Лізі Європи.

ГАМБУРГ

Назва : Фолькспаркштадіон

: Фолькспаркштадіон Клуб : Гамбург

: Гамбург Місткість: 50 215 глядачів



Стадіон Гамбурга приймав матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів / фото з сайту Шахтаря

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 16 червня 16:00 D Польща – Нідерланди 19 червня 16:00 В Хорватія – Албанія 22 червня 16:00 F Грузія – Чехія 26 червня 22:00 F Чехія – Туреччина 5 липня 22:00 1/4 фіналу 1F / 3ABC – 2D/2E

Гамбург був доволі близьким для України минулого сезону. Саме на "Фолькспаркштадіон" Шахтар приймав домашні матчі в ЛЧ та ЛЄ, здобувши перемоги над Барселоною та Антверпеном.

Арена Гамбурга на відміну від багатьох "колег" відмовилась від спонсорської назви у 2015-му. За п'ять років до цього арена приймала фінал Ліги Європи між Атлетіко та Фулхемом. "Фолькспаркштадіон" має багату історію міжнародних турнірів. Арена приймала ЧС-1974, в тому числі і історичну дуель між ФРН та НДР.

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У 1988-му Гамбург приймав півфінал між німцями та нідерландцями. А на Мундіалі 2006-го Гамбург прийняв два матчі збірної України. Вийшли діаметрально різні результати – перемога 4:0 над Саудівською Аравією та поразка 0:3 від Італії у чвертьфіналі.

ШТУТГАРТ

Назва : MHP Арена

: MHP Арена Клуб : Штутгарт

: Штутгарт Місткість: 50 998 глядачів



Вид на арену Штутгарта / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 16 червня 19:00 С Словенія – Данія 19 червня 19:00 А Німеччина – Угорщина 23 червня 22:00 А Шотландія – Угорщина 26 червня 19:00 Е Україна – Бельгія 5 липня 19:00 1/4 фіналу 1B / 3ADEF – 1A/2C

Стадіон Штутгарта був побудований у 1929 році, а з 1933 по 1945 носила ім'я диктатора Адольфа Гітлера. Більшість фанатів пам'ятають арену під назвою "Мерседес Бенц Арена" через крупний автомобільний концерн у Штутгарт.

"MHP Арена" була залучена до Євро-1988 та двох Мундіалів, які раніше проходили в Німеччині. Крім того, у Штутгарті пройшли два фінали КЄЧ – в 1959 та 1988 роках. Тріумфували тоді Реал та ПСВ відповідно. Вже цього літа на стадіоні віцечемпіонів Бундесліги зіграє і збірна України, проти близької територіально до Штутгарта Бельгії.

ДОРТМУНД

Назва : Сігнал Ідуна Парк

: Сігнал Ідуна Парк Клуб : Боруссія Д

: Боруссія Д Місткість: 61 524 глядача



Як виглядає "Сігнал Ідуна Парк" / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 15 червня 22:00 В Італія – Албанія 18 червня 19:00 F Туреччина – Грузія 22 червня 19:00 F Туреччина – Португалія 25 червня 19:00 D Франція – Польща 29 червня 22:00 1/8 фіналу 1А – 2С 10 липня 22:00 1/2 фіналу

Арена, яка іменувалась раніше "Вестфаленштадіон", була побудована до ЧС-1974. Сумарно на Мундіалях арена Боруссії прийняла десять ігор, в тому числі й півфінал-2006 Німеччини проти Італії. Також там пройшов і найяскравіший фінал в історії Кубка УЄФА. У 2001-му Ліверпуль переміг Алавес 5:4.

Цього літа стадіон теж має прийняти півфінал. Зазвичай арена Боруссії б'є рекорди за відвідуваністю в Європі. На кожну гру на "Сігнал Ідуна Парк" приходять близько 80 тисяч. Проте на міжнародних матчах місткість зменшується майже на чверть.

МЮНХЕН

Назва : Альянц Арена

: Альянц Арена Клуб : Баварія

: Баварія Місткість: 66 026 глядачів



Україна почне Євро-2024 в Мюнхені / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 14 червня 22:00 А Німеччина – Шотландія 17 червня 16:00 Е Румунія – Україна 20 червня 16:00 С Словенія – Сербія 25 червня 22:00 С Данія – Сербія 2 липня 19:00 1/8 фіналу 1Е – 3A/B/С/D 9 липня 22:00 1/2 фіналу

Стадіон Баварії недарма називають одним із найбільш сучасних у Європі. Зовнішній вигляд та архітектура його і справді вражають. Мюнхенці побудували нову арену у 2005 році. Вже за рік "Альянц Арена" прийняла шість матчів Мундіаля (серед них і півфінал).

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А на Євро-2020 стала господарем чотирьох матчів. Також у 2012-му на ній пройшов фінал Ліги чемпіонів, де місцева Баварія поступилась Челсі. Наступного сезону Мюнхен знову прийме вирішальний матч ЛЧ. Україна ж розпочне шлях на Євро-2024 у цьому місті, яке прийме в тому числі матч-відкриття.

БЕРЛІН

Назва : Олімпіаштадіон

: Олімпіаштадіон Клуб : Герта

: Герта Місткість: 70 033 глядача



Саме на цій арені пройде фінал Євро-2024 / фото Getty Images

Матчі Євро-2024

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ 15 червня 19:00 В Іспанія – Хорватія 21 червня 19:00 D Польща – Австрія 25 червня 19:00 D Нідерланди – Австрія 29 червня 19:00 1/8 фіналу 2А – 2В 6 липня 22:00 1/4 фіналу 1Е / 3ABСD – 1D / 2F 14 липня 22:00 фінал

Не було жодних сумнівів, що саме столичний "Олімпіаштадіон" прийматиме фінал Євро-2024. Арена була побудована у 1936 році до Олімпійських ігор. Конструкція стадіону виконана у формі літери "С", що робить його унікальним у цьому плані.

Арена приймала велику кількість спортивних подій. Серед них і матчі ЧС-1974, а також шість зустрічей Мундіаля-2006. Саме тут Італія ставала чемпіоном світу, а Зінедін Зідан бив головою у груди Марко Матерацці. На тому ж чемпіонаті світу Україна здолала Туніс в групі.

У 2015-му Берліну довірили фінал Ліги чемпіонів, де Барселона переграла Ювентус. А ось на клубному рівні "Олімпіаштадіон" має доволі скромну історію. Місцева Герта давно не бачила славних часів. Віддушиною стали матчі Ліги чемпіонів минулого сезону завдяки Уніону.