Все через війну: збірна України дізналась новий календар матчів Ліги націй
Джерело:УЄФА
Збірна України отримала новий графік матчі Ліги націй. Змінювати календар довелось через те, що "синьо-жовті" не змогли у заплановані дати провести гру плей-офф відбору ЧС-2022.
Війна змінила графік збірної України
Війна в Україні кардинально змінила життя українців. Повномасштабний напад Росії зупинив мирне життя українського народу та спортивного світу.
Варто дізнатись Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022: дата матчу
Наприкінці березня збірна України повинна була зіграти у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Але через воєнні дії УЄФА довелось перенести зустріч на більш пізню дату.
Через це змістився й графік матчі команди Олександра Петракова у Лізі націй.
Новий календар збірної України у Лізі націй
- 8 червня. Ірландія – Україна
- 11 червня. Україна – Вірменія
- 14 червня. Україна – Ірландія
- 21 вересня. Шотландія – Україна
- 24 вересня. Вірменія – Україна
- 27 вересня. Україна – Шотландія
Наразі невідомо, де будуть відбуватись домашні поєдинки української збірної.
28 квітня "синьо-жовті" повинні зібратись, щоб розпочати підготовку до важливого матчу проти Шотландії. Швидше за все, що тренувальний збій України розпочне без легіонерів. Якщо українським футболістам вдасться перемогти шотландців, то поборються з Уельсом за вихід на ЧС-2022.