Все через війну: збірна України дізналась новий календар матчів Ліги націй

Збірна України отримала новий графік матчі Ліги націй. Змінювати календар довелось через те, що "синьо-жовті" не змогли у заплановані дати провести гру плей-офф відбору ЧС-2022.

Війна змінила графік збірної України

Війна в Україні кардинально змінила життя українців. Повномасштабний напад Росії зупинив мирне життя українського народу та спортивного світу.

Варто дізнатись Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022: дата матчу

Наприкінці березня збірна України повинна була зіграти у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Але через воєнні дії УЄФА довелось перенести зустріч на більш пізню дату.

Через це змістився й графік матчі команди Олександра Петракова у Лізі націй.

Новий календар збірної України у Лізі націй

8 червня. Ірландія – Україна

11 червня. Україна – Вірменія

– Вірменія 14 червня. Україна – Ірландія

– Ірландія 21 вересня. Шотландія – Україна

24 вересня. Вірменія – Україна

27 вересня. Україна – Шотландія

Наразі невідомо, де будуть відбуватись домашні поєдинки української збірної.

28 квітня "синьо-жовті" повинні зібратись, щоб розпочати підготовку до важливого матчу проти Шотландії. Швидше за все, що тренувальний збій України розпочне без легіонерів. Якщо українським футболістам вдасться перемогти шотландців, то поборються з Уельсом за вихід на ЧС-2022.