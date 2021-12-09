Вперше за 8 років: українка здобула дві медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Збірна України здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з атлетики-2021, що триває у столиці Узбекистану Ташкенті. У жіночій категорії до 55 кілограмів 18-річна Світлана Самуляк завоювала мале "срібло" та велику "бронзу".

Історичні нагороди

Спершу Самуляк завоювала мале "срібло" в ривку. У третій спробі українка подужала вагу у 91 кілограм. Світла поступилася тільки спортсменці з Тунісу Ґофран Белхір, яка зуміла підкорити 92 кілограми. Малу "бронзу" здобула нігерійка Адіят Оларіноє.

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Самуляк також виборола велику "бронзу". У поштовху Світлана взяла в третій спробі 110 кілограмів і за сумою двох видів – 201 кг – посіла підсумкове третє місце. Попереду неї були ті ж самі Белхір та Оларіноє, в яких було загалом по 203 кг.

Ще одна українка Ольга Івженко за підсумком двоборства: 186 кілограмів (83 – у ривку, 103 – у поштовху), посіла 11-те місце.

Для Світлани це перші нагороди в кар'єрі на рівні чемпіонату світу, для України – перші серед жінок за вісім років.

Також у 2019 році Самуляк стала абсолютною чемпіонкою Європи серед юніорок, вигравши всі три "золота" в категорії до 55 кг.

Турнір триматиме до 17 грудня.

Востаннє жіноча збірна здобувала нагороди на чемпіонаті світу з важкої атлетики у 2013 році. Тоді Юлія Паратова стала бронзовою призеркою в ривку в категорії до 53 кілограмів.