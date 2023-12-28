Бійці 53-ї бригади зіграли у футбол прямо на фронті: зворушливі фото захисників України

Гра номер один у світі дозволяє нашим бійцям відволіктися від фронтових реалій та розвантажитись психологічно. Навіть у повному військовому екіпіруванні наші бійці не втратили ігрові навички.

Героїчна 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха воює з ворогом на одному з найнебезпечніших напрямків. Фотографіями з фронту українські захисники поділилися у соціальних мережах.

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На фотографіях бійці у повному бойовому екіпіруванні та зі зброєю в руках грають у футбол. Це дозволяє нашим воїнам відволіктися від постійної небезпеки, яка їм загрожує.

Крім того, футбольна тактика має багато спільного з військовою. Тож навички гри мільйонів стануть у нагоді нашим бійцям у бойових ситуаціях.

Треба відволіктись від щоденних справ і трошки психологічно розвантажитись? Не проблема! Футбольний м'яч – ось той невеличкий трюк, який допомагає дорослим чоловікам, на війні відволіктися. У світі, де загроза та напруження є постійними співмешканцями, цей простий круглий предмет може стати вихідною точкою для миттєвого втягнення в альтернативну реальність – світ великої гри!,

– йдеться у дописі пресслужби 53-ї бригади.

Бійці 53 ОМБ ім. Володимира Мономаха грають у футбол / facebook.com/53brigade

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха була сформована на початку військової агресії у 2014 році. До її складу увійшли мотопіхотні батальйони та батальйони територіальної оборони. Підрозділи 53-ї ОМБ цілодобово працюють на найгарячіших напрямках.