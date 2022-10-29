Команда Скрипника набирає обертів: Ворскла впевнено обіграла Минай

Ворскла 29 жовтня зіграла проти Минаю у рамках 10-го туру УПЛ. Полтавський клуб здобув свою третю перемогу у новому сезоні.

Ворскла – Минай 2:0

Голи: Сефері, 19, Марлісон, 64

На 19-й хвилині Ворсклі вдалось організувати класну атаку. Олійник обіграв суперника, віддав на Сефері. Таулянт більярдним ударом поцілив у дальній кут воріт Минаю – 1:0, пише 24 канал.

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Перша частина гри так і закінчилась мінімальною перемогою господарів.

Після перерви "господарі" забили вдруге. На 64-й хвилині Сефері віддав на фланг на Кравця. Василь класно прострілив у штрафний на Марлісона. Бразилець зробив рахунок на табло 2:0.

Ворскла набрала 11 очок та йде на 8-й позиції. Минай наразі не змінив своєї сходинки – 11-те місце. Закарпатський клуб має у своєму активі 9 балів.