Ворскла розгромила Львів та вийшла на перше місце в УПЛ: відео

Полтавська Ворскла в неділю, 8 серпня, на домашньому полі розгромила Львів. Ця перемога дозволила команді піднятися на перше місце в турнірній таблиці.

Ворскла – Львів 4:1

Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

Проблеми для Львова в цьому матчі розпочалися вже зі стартових хвилин. На другій хвилині зустрічі у їх ворота влетів перший гол. Шкляр та Пердута без проблем обійшли суперників на фланзі. Після цього Пердута навісив. Бусько не зумів як слід дотягнутися до м'яча, тож той відлетів до Кане. Потужний удар малійського півзахисника під перекладину – і рахунок вже 1:0 на табло.

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На це Львів відповів своїй небезпечним ударом після подачі з кутового. На дальній штанзі залишився ніким не прикритий Ернест. Але Скляр відбив його удар в кут воріт.

А після цього рахунок став 2:0. Цього разу помилився увесь захист Львова. Після пасу на голкіпера, Костик невдало вибив м’яч. Його підхопив Кане і одразу головою віддав пас вперед на Степанюка. Того вже накривали суперники, тож він скинув м’яч вбіг на Тілля. Романчук намагався завадити футболісту Ворскли дістатися до м’яча, тож ногою проштовхнув його вбік. Але це не допомогло – Тілль все одно виявився першим, і в падінні відправив м’яч у ворота Львова.

Згодом нагоду відзначитися втратив Скляр. Він увірвався у штрафний після подачі зі стандарту, але головою пробив поруч з воротами.

Та все ж Скляр приклався і до наступного голу полтавчан. Саме він відібрав м'яч у Чіряка, віддавши пас на Степанюка. Той одразу скинув на фланг на Тілля, сам побігши по центру. Після прострілу від партнера, Степанюк таки зумів дістатися до м’яча, перехитривши суперника. А опинившись перед голкіпером, потужно пробив.

На початку другого тайму Львів отримав можливість скоротити відставання в рахунку. Якимець перехопив м'яч ще на своїй половині поля, після чого промчав з ним до воріт суперника. Слалом закінчив ударом по воротах, після якого м'яч влучив у перекладину.

Попри комфортний рахунок, Ворскла продовжувала створювати моменти біля воріт суперника. І один з них таки призвів до голу. Знову спрацювала зв'язка Тілль – Степанюк. Перший легко закинув м'яч зі штрафного, а форвард зумів пробити, попри те, що йому намагався завадити Махмутович.

Все, на що спромоглися гості – гол престижу на останніх хвилинах матчу. Його забив Довгий.

Відеоогляд матчу Ворскла – Львів

Ворскла перемагає і набирає сім очок за перші три тури. Завдяки цьому полтавський клуб підіймається на перше місце в турнірній таблиці.

Львів же після цієї поразки – серед аутсайдерів. Команда програла два з трьох матчів в УПЛ, лише один раз зігравши внічию.