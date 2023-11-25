Типовий осінній футбол: Ворскла розписала нічию із новачком УПЛ – відеоогляд матчу

Команда Віктора Скрипника має лише одну перемогу в останніх п'яти матчах. Осічка у грі проти ЛНЗ не допомогла Ворсклі наблизитись до зони єврокубків.

Ворскла – ЛНЗ 0:0

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 15 туру сезону 2023-2024. В останній зустрічі суботи у Полтаві зустрілись два середняки – Ворскла приймала ЛНЗ, пише 24 канал.

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Команди розташувались на 9-10 місцях і навряд чи мріють про єврокубкові амбіції. Для черкасців це взагалі дебютний сезон в УПЛ, томі підопічним Дулуба головне не вилетіти.

Матч пройшов за рівної гри. Ворскла трохи частіше била, але її удари були не дуже небезпечні. Гості ж змогли кілька разів змусити Ісенка рятувати ворота.

Одна жодна з команд так і не створила по-справжньому вбивчий шанс, тому гра і завершилась нульовою нічиєю. Це залишило обидва клуби на тих позиціях, що були і перед туром.

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Полтавці дев'яті, у двох балах попереду ЛНЗ. Наступного тижня підопічні Скрипника відправляться в гості до Дніпра-1, тоді як черкасці завітають в Одесу до Чорноморця.

Відеоогляд матчу Ворскла – ЛНЗ: