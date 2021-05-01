Ворскла – Динамо: де дивитися матч УПЛ

У суботу, 1 травня, в поєдинку 24 туру чемпіонату України полтавська Ворскла на своєму полі зустрінеться з київським Динамо. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.

"Біло-сині" минулого вік-енду достроково оформили завоювання чемпіонського титулу і можуть без оглядки на результат догравати національну першість. А ось на "зелено-білих" чекає дуже напружене завершення турніру. При цьому полтавчани можуть як поборотися за «бронзові» медалі, так і скотитися з єврокубкової зони.

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Ворскла – Динамо: де дивитися

Матч Ворскла – Динамо розпочнеться о 19:30. В Україні цей матч покаже канал "Футбол 2", Початок трансляції о 19:25. Перед тим в прямому ефірі каналу вийде програма "Тур Online", де експерти та запрошені гості даватимуть свої прогнози на цю гру.

Онлайн-трансляція матчу Ворскла – Динамо доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.