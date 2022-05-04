Вони ні в чому не винні, – екстренер збірної України заступився за російських спортсменів
Колишній тренер збірної України Рауль Ріанчо заявив, що відсторонення від турнірів УЄФА серйозно вплине на російський чемпіонат. Іспанський спеціаліст пожалів спортсменів із країни-агресора.
Ріанчо: Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію
62-річний фахівець прокоментував рішення УЄФА продовжити відсторонення російських команд від турнірів під егідою Асоціації. Такі моменти заганяють російський спорт в ізоляцію, його слова цитує видання Известия.
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Колишній тренер Динамо та збірної України з фізичної підготовки Рауль Ріанчо вважає такі санкції проти російського спорту недоречними. Іспанець заступився за росіян. На його думку, спортсмени країни-агресора не винні у війні, яку їх рідна держава розв'язала проти України.
Я вважаю, що після таких заяв УЄФА в легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні,
– сказав Ріанчо.
Нагадаємо, що раніше у такий же скандал вляпався головний тренер Динамо Мірча Луческу. Румун заявив, що відсторонення російських спортсменів не зупинить війну в Україні. Згодом "Містер" почав шукати виправдання своїй резонансній заяві.
Що відомо про іспанця, який "годував" Росію
- Іспанський фахівець протягом своєї кар'єри вже встиг попрацювати у трьох країнах – Іспанії, Україні та Росії. З 2005-го по 2008-й роки працював фітнес-тренером Расинга та асистентом головного наставника у Леванте.
- Протягом наступних п'яти років був спеціалістом із фізичної підготовки у російському Рубіні.
- З 2014 по 2016 роки Ріанчо став займатись фізпідготовкою у команді київського Динамо. Він попрацював у штабі Сергія Реброва.
- Після чого розпочав роботу зі збірною України, яку тоді ще тренував Андрій Шевченко.
- З червня 2018-го знову повернувся у ворожу країну. У московському Спартаку він провів два роки. Рауль Ріанчо встиг попрацювати асистентом наставника, фітнес-тренером та виконувачем обов'язків головного керманича.
- Згодом перебрався у латвійський Спартак, де сів у крісло керівника відділу методології.
- Із кінця грудня 2021 року перебуває без роботи.