Вони ні в чому не винні, – екстренер збірної України заступився за російських спортсменів

Колишній тренер Динамо та збірної України з фізичної підготовки Рауль Ріанчо вважає такі санкції проти російського спорту недоречними. Іспанець заступився за росіян. На його думку, спортсмени країни-агресора не винні у війні, яку їх рідна держава розв'язала проти України.

62-річний фахівець прокоментував рішення УЄФА продовжити відсторонення російських команд від турнірів під егідою Асоціації. Такі моменти заганяють російський спорт в ізоляцію, його слова цитує видання Известия.

Я вважаю, що після таких заяв УЄФА в легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні,

– сказав Ріанчо.

Нагадаємо, що раніше у такий же скандал вляпався головний тренер Динамо Мірча Луческу. Румун заявив, що відсторонення російських спортсменів не зупинить війну в Україні. Згодом "Містер" почав шукати виправдання своїй резонансній заяві.

Що відомо про іспанця, який "годував" Росію