Вона знову хоче забрати мій дім, – Срна про третю війну у своєму житті

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна солідарний з українським народом. Він болісно сприйняв початок війни росіян проти України.

Срна: Треба вірити, що все буде добре

Екскапітан Шахтаря зізнався, що слово "війна" він вже чує втретє. Йому не віриться, що таке можливе у 21-му столітті.

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Виїжджаючи з України, я побачив багато важких сцен на узбіччі, які повернули мене в 1990 рік, додому в Хорватію. Діти залишають свої домівки, багато сімей з речами, упакованими в сумки. Важкі моменти. Але треба вірити, що все буде добре. Іншого рішення у нас немає,

– наголосив хорват.

"Війна хотіла забрати в мене дім в 1990 році, вона забрала його в мене в 2014 році, тепер вона знову хоче забрати мій дім, наш дім. Я думаю, що це вже занадто. Я покинув Донецьк за три дні до того, як у 2014 році почали бомбити аеропорт.

Окупанти вже зайшли в місто, але я не очікував, що щось станеться. Донецьк є мирним місцем, яке завжди приймало іноземців, як і Україна загалом. Українці добрі люди. Вони ніколи ні на кого не нападали. Вони нічого з цього не заслуговують. Але, очевидно, одна людина має іншу думку, і ми зробимо все можливе, щоб її змінити", – сказав колишній футболіст "гірників".

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