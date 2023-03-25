Володимиру Кличку – 47: "Помста за брата" та інші видатні перемоги легендарного українця
Один з найкращих важковаговиків в історії боксу Володимир Кличко 25 березня відзначає свій день народження. "Доктору Сталевий Молот" виповнилося 47 років.
Володимир Кличко навіть після завершення професійної кар'єри не випав з інформаційного поля. Легенда світового боксу у найважчі дні повномасштабного вторгнення Росії залишився у Києві та допомагав Україні на гуманітарному фронті. До думки видатного боксера прислуховуються у всьому світу, адже він має можливості достукуватися до найвпливовіших світових лідерів. 24 Канал пригадав найбільші перемоги Кличка-молодшого на боксерському рингу.
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На шляху до "золота" Атланти-1996
Володимир Кличко розпочав займатися боксом в 14-річному віці. Приклад старшого брата надихав до звершень юного спортсмена. Неймовірні фізичні дані дозволили йому швидко здійнятися на боксерський Олімп. У 1993 році Володимир завоював 1-е місце на першості Європи з боксу серед юніорів, а у наступному посів другу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті світу.
На дорослому чемпіонаті Європи-1995 Кличко-молодший став володарем срібної медалі, поступившись у фіналі росіянину Олексію Лезіну. Втім, у наступному році Володимир взяв реванш у представника боліт.
На шляху до золотої медалі Олімпіади-1996 Кличко помстився у півфіналі росіянину Лезіну, а у фіналі переміг боксера з Тонга Паеа Вольфграмма. Таким чином український боксер став першим європейцем, хто зумів заволодіти цим титулом у надважкій вазі. Успішна любительська кар'єра відкрила шлях Володимиру у професійний бокс.
Золота медаль Олімпіади-1996 / klitschko-brothers.com
"Помста за брата" та перший титул
Свій перший титульний бій Володимир провів у 1998 році. В третьому раунді поєдинку Кличко-молодший нокаутував Маркуса Макінтайра та заволодів вакантним поясом чемпіона WBC.
У вересні 1999 року Кличко вийшов на ринг проти найсильнішого німецького супертяжа Акселя Шульца. Це був перший серйозний опонент Кличка. У 8-му раунді "Доктор Сталевий Молот" переміг технічним нокаутом. Після цього бою Шульц не виходив на ринг 7 років.
У квітні 2000 року американський боксер Кріс Бьорд завдав поразки Кличку-старшому і забрав титул WBO. Помститися за брата мав молодший Кличко. Володимир двічі відправляв Кріса у нокдаун у 9-му та 11-му раундах та переміг одноголосним рішенням суддів. Пояс WBO повернувся до братів Кличків.
Відео бою Кличко – Бьорд
Бій двох нокаутерів
У вересні 2005 року відбувся бій між Семюелом Пітером та Володимиром Кличком. Саме цей поєдинок можна називати переломним моментом у кар'єрі Володимира. Після поразок Коррі Сандерсу та Лаймону Брюстеру українця вже не вважали настільки грізним боксером. Довести протилежне Володимир мав у битві з Пітером. Нігерієць двічі відправив Кличка в нокдаун у 5 раунді та одного разу в 10 трихвилинці. Проте Володимир проявив чемпіонський характер і виграв бій рішенням суддів.
Відео бою Кличко – Пітер
Дві перемоги над росіянами
Після перемоги над Пітером Кличку складно було знайти гідного суперника. Кинути виклик Володимиру у 2008 році вирішив чемпіон WBO Султан Ібрагімов з Росії.
Принциповість поєдинку сильно переважила його сутність. Боксери провели перший з 1999 року об'єднавчий бій у важкій вазі. Кличко прогнозовано виграв по очках і заволодів титулами IBF, IBO, WBO.
Поєдинку Кличко – Повєткін чекали довго, адже це була зустріч двох олімпійських чемпіонів. На той момент Повєткін не знав смаку поразок, а тому ніхто не міг передбачити підсумок поєдинку. Бій у Москві проходив за повного домінування Кличка. Український боксер декласував "Руського Вітязя", завдавши йому першої поразки.
Відео моментів бою Кличко – Повєткін
Завершення кар'єри
Проте навіть найвидатнішому боксеру доводиться залишати ринг. Дві поспіль поразки від Тайсона Ф'юрі у 2015 році та Ентоні Джошуа у 2017 році стали останніми поєдинками Кличка-молодшого.
Володимир Кличко досить довго інтригував своїх шанувальників можливим поверненням на ринг. Українець сподівався побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років та 9 місяців став найстаршим чемпіоном світу. Проте повномасштабна агресія Росії проти України зруйнувала всі плани легендарного боксера.
Епоха Володимира Кличко завершилася, але яскраві поєдинки легенди досі повертають вболівальників у приємні спогади.
Володимир Кличко / instagram.com/klitschko
Досягнення Кличка
- У надважкій вазі Кличко-молодший володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).
- У 2020 році Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави.
- Під час володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі бої Кличка регулярно збирали від 300 до 500 мільйонів глядачів по всьому світу.
- Кличко-молодший є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі.
- Займає 42-е місце у рейтингу найкращих боксерів усіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.