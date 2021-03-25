Володимиру Кличку – 45: топ-бої боксера, драматичні поразки і повернення за рекордом

Володимир Кличко – це не тільки рекорди, титули та безліч перемог. Це людина, завдяки якій за кордоном дізналися про Україну після здобуття нею Незалежності. Досі в багатьох іноземців Україна асоціюється саме з братами Кличками.

Шлях до слави

Кличко-молодший вперше гучно про себе заявив на Олімпійських іграх у 1996 році. Володимир став першим українським олімпійським чемпіоном у боксі. Наш боксер впевнено виграв чотири поєдинки та здобув омріяну золоту нагороду.

Варте уваги Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави

Відразу після Олімпіади Кличко вирішив перейти у професіонали. Кличко вибрав німецький напрямок і, щоб в іноземців не виникало проблем з вимовою його прізвища, почав з'являтися у ринзі як "Доктор Сталевий Молот".

Це прізвисько закріпилося за Володимиром до кінця його професійної кар'єри. До слова, перспективний український боксер Віктор Вихрист також вирішив розвивати кар'єру на німецькому ринзі. Вихрист взяв собі прізвисько "Фауст".

Переможна серія Кличка тривала цілих 24 поєдинки. При чому кожен бій Кличку вдалося завершити достроково.

Свій перший великий титул у професійному боксі Кличко виграв у 2001 році. Український боксер помстився Крісу Бьорду, який забрав титул WBO у Віталія Кличка. Бьорд здобув перемогу, адже Віталій зазнав травми.

Другим великим поясом Володимира став титул за версією WBA. Його Кличко виграв у 2003 році, коли нокаутував у першому раунді Фабіо Едуардо.

Кличку судилося двічі битися з Бьордом. У другому поєдинку українцю вдалося стати ще й чемпіоном світу за версією IBF.

Кличко – Пітер

Таким чином, Володимир Кличко володів титулами WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring. Єдиний пояс, який так ніколи й не побував у руках Володимира – це WBC. Цей пояс належав Віталію Кличку!

Саме цей бій у 2005 році можна називати переломним моментом у кар'єрі Володимира. Після поразок Коррі Сандерсу та Лаймону Брюстеру українця вже не вважали настільки грізним боксером. Українцю довелося доводити протилежне у бою з Самюелем Пітером.

Бій двох нокаутерів обіцяв подарувати неймовірну інтригу. Так воно й було. Пітер двічі відправив Кличка в нокдаун у 5 раунді та одного разу в 10 трихвилинці.

Поразка, мабуть, поставила б хрест на амбіціях Володимира. Та тоді він проявив чемпіонський характер і вистояв. Кличко перевернув бій на свою користь та виграв рішенням суддів.

Кличко – Пітер – відео першого бою

Кличко – Ібрагімов

Після перемоги над Пітером Кличко не відчував суперників і складно було знайти гідного суперника. Кинути виклик Володимиру у 2008 році вирішив чемпіон WBO Султан Ібрагімов з Росії.

Значущість поєдинку сильно переважила його сутність. Боксери провели перший з 1999 року об'єднавчий бій у важкій вазі.

Титули, які стояли на кону, створили таку напругу, що бій виявився доволі сірим. Кличко прогнозовано виграв по очках і заволодів титулами IBF, IBO, WBO.

Кличко – Чагаєв

Між Ібрагімовим і Русланом Чагаєвим Кличко провів 2 бої проти ветеранів боксу – Тоні Томпсона та Хасіма Рахмана. Обидва бої Володимир виграв нокаутом.

У 2009 році Кличко, на жаль, не отримав шанс додати до своєї колекції титул WBA, яким володів непереможний на той момент Руслан Чагаєв. WBA відмовилася санкціонувати бій за свій титул, тому Володимиру доведеться повертатися за поясом пізніше.

В обличчі Чагаєва бачили загрозу для Кличка, але на справі все було інакше. Володимир несподівано демонстрував агресивний бокс від самого початку.

Чагаєв не знав, що робити зі знаменитим джебом українця. Бій набув настільки одностороннього характеру, що після 9 раунду команда Чагаєва зупинила поєдинок.

Кличко – Хей

У 2011 році Кличко нарешті отримав шанс об'єднати титули у поєдинку про нового чемпіона WBA Девіда Хея.

Епатажний британець самостійно розкрутив бій, погрожуючи обидвом Кличкам. Поєдинок Володимира з Хеєм був найбільш очікуваний у боксі. За рівнем очікуваності двобій, мабуть, перевершує потенційну зустріч Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа.

Кличко провів поєдинок грамотно з тактичної точки зору. Володимир ліквідував усі козирі Хея і спокійно довів двобій до перемоги рішенням суддів.

Кличко – Повєткін

Тоді сім'я Кличків заволоділа всіма титулами у боксі, адже Віталій Кличко утримував пояс WBC. У руках Володимира були титули IBF, IBO, WBO й WBA.

Поєдинку Кличко – Повєткін чекали довго, адже це була зустріч двох олімпійських чемпіонів. Це приблизно як зустріч олімпійських чемпіонів 2012 року – Олександра Усика й Ентоні Джошуа.



Кличко – Повєткін / Фото EPA

На той момент Повєткін не знав смаку поразок, тому ніхто не знав, що очікувати від росіянина.

Однак Кличко швидко відповів на всі запитання. Бій у Москві проходив за повного домінування Кличка. Український боксер декласував Повєткіна, завдавши тому першої поразки.

Кличко – Джошуа

Мабуть, найбільш видовищним поєдинком у кар'єрі Кличка стала зустріч з британцем Ентоні Джошуа у 2017 році. Саме після цього бою Володимир і вирішив завершити кар'єру.

До честі Кличка слід сказати, що він погодився на бій проти набагато молодшого чемпіона світу. Володимир прийняв бій на території суперника і це після простою у понад 2 роки!

Очевидно, що ця перемога для Джошуа буде найбільш знаковою у його житті. Обидва бійці продемонстрували найкращі свої якості та боксу в цілому. У середині бою Кличко зумів не тільки піднятися з нокдауну, але й відправив британця на канвас.

Після важкого аперкоту Джошуа в 11 раунді, мабуть, не кожен боксер зміг би розплющити очі. Але Володимир підвівся і, мов вражений лев, хапався за свій останній шанс. На жаль, жаги до перемоги не вистачило. Джошуа переміг…

Багато людей боксерської спільноти не любили Кличка-чемпіона. Мовляв, українець скучно боксує, а суперники – мішки. І шкода, що саме поразка розкрила всім очі, ким є Кличко…

Кличко – Джошуа відео бою

Драматичні фіаско

Окрім поразки Джошуа, у пасиві Володимира є ще 4 чотири невдачі. З часом стало очевидно, що кожну поразку Кличко зумів перетворити у перемогу. Володимир став тим боксером, який навчився користуватися досвідом.

Дебютної поразки Кличко зазнав 5 грудня 1998 року. Володимир вперше бився в Україні. Суперником Кличка був американець Росс П'юріті. Будучи абсолютним фаворитом, Кличко не справився із суперником і програв технічним нокаутом.

Експерти називають 2 причини поразки. Зокрема, Володимир вперше бився понад 8 раундів та не розрахував сили. Друга причина – Кличка психологічно похитнуло те, що він бився на Батьківщині. Українець надто переживав і горів бажанням видовищно виграти протистояння.

У 2003 році Кличко зазнав однієї з найбільш незрозумілих поразок. Володимир сенсаційно програв південноафриканцю Коррі Сандерсу. Кличко, ймовірно, недооцінив суперника і програв бій вже у 2 раунді.

Сандерс 4 рази відправляв Володимира на настил рингу, а після останнього падіння у середині 2 раунду рефері зупинив бій.

Третьої поразки Кличку у 2004 році завдав Леймон Брюстер. Володимир легко розпочав поєдинок і навіть відправив американця у нокдаун. Однак наприкінці 4 раунду Володимир пішов в обмін ударами з Леймоном.

Уже в 5 раунді Кличка почали покидати сили й помітно свіжіший Брюстер добивав українця. Кличко, мов мішок, впав на канвас під гонги і рефері зупинив бій. Володимир виглядав надто погано…

Відео вирішального раунду в бою Кличко – Брюстер

Одна з найбільш гучних поразок Кличка сталася у 2015 році. Поразка подарувала світу боксу Тайсона Ф'юрі – циганського барона, любителя кокаїну, чемпіона світу, який володів усіма титулами у важкій вазі.

Зазначимо, що у 2007 році боксери зустрілися вдруге й Кличко взяв реванш!

На відміну від інших поразок Кличка, у протистоянні з Ф'юрі наче не все ще сказано. Тайсон зумів залізти в голову Володимира та зачепити його гордість. З першого погляду дурник Ф'юрі, який з'являвся на офіційні заходи у костюмах супергероїв, переміг Кличка ще до поєдинку.

Складалося враження, що Кличко знову недооцінив свого суперника. Та неповороткий Ф'юрі виявився досить проворним у ринзі. Йому вдалося знешкодити всі сильні сторони Кличка і бути трішки успішнішим в атаці.



Тайсон Ф'юрі / Фото Le Buzz

У досить скучному поєдинку Тайсон виграв рішенням суддів. Хоч реванш і був оголошений офіційно, Тайсон уникнув поєдинку. Щоб не зустрічалися з Кличком, британець навіть завершив кар'єру через психологічні проблеми.

Повернення заради рекорду

Після завершення кар'єри Кличка з'являлося багато чуток, що боксер планує повернення. Сам Володимир нібито заявив, що більше не планує боксувати. Та чіткого "я більше не вийду в ринг" – не було.

Водночас Кличко говорив, що його цікавлять рекорди. Боксер не конкретизував, які саме. Тому все додумали вболівальники, експерти й ЗМІ.

Авжеж, є один рекорд, який найбільше на слуху. Йдеться про рекорд Джорджа Формана, який у 45 років та 9 місяців став найстаршим чемпіоном світу. Чи хоче Кличко його повторити або ж перевершити?

Мабуть, Форман довів, що в боксі немає нічого неможливо. Кому як не Кличку про це знати. Однак, наскільки реальним та потрібним є повернення Володимира?

По-перше, щоб побити рекорд Формана, Володимиру доведеться чекати ще мінімум 9 місяців. Тобто бій може відбутися вже у 2022 році. Володимир впритул наблизиться до 46 річного віку.

Так, форма Кличка на фото та відео виглядаємо божевільно як на його вік. Однак, що буде, коли Володимиру доведеться працювати в ринзі з більш швидкими та свіжим опонентом? Та чи витримає Кличко удари суперника?

По-друге, в умовах пандемії чинним спортсменам складно організувати бій. У Тайсона Ф'юрі простій понад рік і досі не відомо, коли ж буде бій з Ентоні Джошуа. То хто сказав, що Кличку вдасться відразу знайти вдале місце й час для повернення?

Мабуть, зацікавлених в організації поєдинку знайдеться багато. Та тут поставатиме питання, чи йти Кличко на сучасні вимоги. Зокрема, бій на платній платформі або ж проведення поєдинку на Близькому Сході?



Володимир Кличко / Фото AP

І нарешті суперник. Наразі всі титули зосередили в руках все того ж Ф'юрі й Джошуа. Якщо боксери визначатимуть абсолютного чемпіона, то пояси сконцентруються в одних руках.

Тоді Кличку доведеться стати в чергу за Олександром Усиком – претендентом на титул WBO та Повєткіним з Ділліаном Уайтом, які визначають претендента на титул WBC.

Разом з тим, хто сказав, що Ф'юрі й Джошуа захочуть дати бій Володимиру? На Тайсона надіятися майже немає сенсу, адже сьогодні він готовий битися, а завтра йде з боксу. Повторна зустріч з Джошуа – може бути самогубством для Кличка…

Єдиним варіантом може стати гіпотетичне включення Кличка у вигаданий турнір претендентів, де визначатиметься претендент на титул. Наприклад, за версією WBA, де обов'язкового суперника для Джошуа поки не призначили… Або ж титули розосередяться у різних руках. Та для цього потрібно багато "але"… Зрештою, всі відповіді дасть тільки час!