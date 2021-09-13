Волинь забила гол у ворота Олімпіка майже з центру поля: відео шедевру

Луцька Волинь у матчі Першої ліги зуміла перемогти на виїзді донецький Олімпік. Один з голів за лучан забив Сіаваш Хагназарі ударом мало не з центру поля.

Вже на початку матчу Волині вдалося забити гол – відзначився Кобзар. А вже за дві хвилини рахунок на табло був 0:2. Гол забив Сіаваш Хагназарі.

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Іранець отримав м'яч на правому фланзі поблизу центральної лінії. Зробивши декілька кроків вперед, він побачив, що воротар Владислав Рибак необачно вийшов з воріт. Тож півзахисник наважився на дальній удар. М'яч залетів у верхній дальній кут воріт. Голкіпер у стрибку до нього не дотягнувся – і приземлився вже за лінією воріт у сітці.

Відео голу Хагназарі (дивитися з 19:53 можна за посиланням)

Невдовзі Олімпіку вдалося скоротити відставання – Білий відзначився з пенальті. Але матч так і закінчився з рахунком 2:1 на користь Волині.