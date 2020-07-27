Президент донецького "Олімпіка" і надалі думає над тим, щоб перевести команду до Одеси. Сам клуб змінить назву на "Чорноморець".

Окрім того, Владислав Гельзін має намір викупити стадіон "Чорноморець" в Одесі. Про це він заявив в коментарі каналу "Футбол".

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"Ми чекаємо, не все залежить від нас. Бажання у нас не пропало. Можливості у нас є, а бажання величезне. Бажання переїхати до Одеси, грати і бути там командою, на яку заслуговує такі місто та область. Назва клубу буде "Чорноморець", – розповів Владислав Гельзін.

Проблема зі стадіоном в Одесі

Однією з проблем, з якою зіштовхнувся Гельзін, став стадіон "Чорноморець" в Одесі. Арену декілька разів виставляли на аукціон, однак ніхто її так і не купив. Аж поки з 21 спроби її не купила американська компанія Allrise Capital Inc, заплативши 193,8 мільйона гривень.

Представник американської компанії в Україні заявив, що власники не проти придбати і сам клуб "Чорноморець" в Одесі. Однак після цих слів, ніяких більше рухів щодо цього здійснено не було.

Зважаючи, що продали стадіон лише 22 травня, навряд чи його будуть готові перепродати одразу. Тим більше, що була інформація про те, що приміщення стадіону можуть використати для казино. Адже окрім самого футбольного поля та підтрибунних приміщень, там також є готель з підземним паркінгом, бізнес-центр, ресторани, фітнес-зал, музей та клубний магазин. Загальна площа нерухомості – понад 80 тисяч квадратних метрів.

А як щодо ФК "Чорноморець"?

Власником футбольного клубу "Чорноморець" є Леонід Клімов. Він президент команди з 1998 року. Він також президент "Імексбанку", а свого часу був депутатом від "Партії регіонів" (з 2002 до 2014 року). У 2014 році обрався по одномандатному виборчому округу. У 2019 році програв на виборах в Одесі.

З 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням по кредитах, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 мільярда гривень.

Перед тим була інформація, що Гельзін намагався домовитися з Клімовим щодо об'єднання, але сторони не змогли дійти згоди.

"Чорноморець" виступає у Першій лізі.