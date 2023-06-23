Мудрик та Соболь тепер під одним куполом: босу "аристократів" виявилось мало одного Челсі

Українські футболісти тепер практично перебувають під одним дахом. Все через "наполенівські плани" верхівки Челсі.

Тодд Боелі вирішив придбати французький Страсбург. Едуард Соболь тепер також опинився від владою американського функціонера.

Варте уваги Шевченко проти Зінченка: відомі зіркові склади на благодійний матч на підтримку України

Мультиклубна модель

Тодд Боелі вирішив не обмежуватися одним професійним футбольним колективом у лиці лондонсського Челсі, тому вирішив "загребсти" під себе ще одну команду, що йому успішно вдалося. Американські власники "аристократів", які керують консорціумом Clearlake Capital, придбали французький Страсбург, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь. таким чином "під опікунством" Тодда Боелі опинилось уже двоє українців (ще Михайло Мудрик із Челсі).

Американсьці власники викуппили 100 відсотків акцій клубу за 75 мільйонів євро. В угоду увійшла також і жіноча команда "гонщиків". До того у заяві французької сторони йдеться, що "угода знаменує собою нову главу в історії Страсбурга", оскільки консорціум зобов’язується прискорити стійкі інвестиції в розвиток клубу, в тому числі в перші команди та академію. Таким чином, Боелі, стає власником мультиклубної моделі. До прикладу, нині у світі існують такі уггрупування, як City Football Group (Манчестер Сіті, Жирона, Нью-Йорк та інші) та Red Bull Group (РБ Зальцбург, РБ Лейпциг тощо).

Раніше Тодд заявляв, що він не жадає, аби його молодими футбоілстами розпоряджався хтось інший, тому він давно хотів створити дану мультиклубну модель. Коли Боелі придбав Челсі, от у команди був перебір гравців, що не дозволяло колективу створити результат на футбольному полі, проте тепер боси "аристократів" будуть усе тримати під контролем.

Проблема, яка зараз стоїть перед Челсі, полягає в тому, що коли у вас є 18-20-річні суперзірки, ви, очевидно, можете орендувати їх іншим клубам, але тоді віддаєте їхній розвиток в чужі руки. Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми можемо розробити ефективний шлях для наших суперзірок. Для мене спосіб зробити це – отримати інший клуб у дуже конкурентоспроможній лізі, можливо, десь у Європі,

– раніше заявляв Боелі.

Варто відзначити, що Струсбург завершив минулий сезон у чемпіонаті Франції на 15-му місці, до кінця боровшись та вигравши квиток-збереження у еліті тамтешнього футболу.