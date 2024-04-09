Шанс реанімувати кар'єру: Супряга влітку може повернутися в рідний клуб

Форвард київського Динамо Владислав Супряга міцно закріпив за собою місце на лаві запасних. Втім, ситуація може кардинально змінитися під час літнього трансферного вікна.

Низка травм, а також невдалий вояж до Сампдорії вплинули на статус Владислава Супряги у столичному клубі. Форвард отримує мізерний ігровий час, або взагалі не виходить на поле.

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Найкращий варіант для Супряги

Ситуація може змінитися влітку. Дніпро-1 зацікавлений у поверненні свого вихованця. За інформацією футбольного коментатора Віктора Вацка, "спортклубівці" спробують оформити трансфер.

Після відходу Артема Довбика позиція форварда в команді Юрія Максимова потребує підсилення. Дніпряни взимку планували підписати Руслана Степанюка з Ворскли та Владислава Кулача, який грає в чемпіонаті Азербайджану. Однак ці намагання завершилися невдачею.

Після цього Дніпро-1 націлився на Супрягу. Форвард на правах оренди грав за "спортклубівців" у сезоні 2019/20. Тоді Владислав забив 15 голів у 32 матчах.

Зазначимо, що Динамо придбало Супрягу в Дніпра-1 за 6,5 мільйона євро. За весь час нападник зіграв 53 матчі, забив 3 голи та віддав 7 асистів. Контракт Супряги з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює форварда лише у 800 тисяч євро.

В сезоні 2023/24 Владислав Супряга взяв участь у 6 поєдинках, сумарно провівши на полі 33 хвилини. В активі форварда 1 асист.