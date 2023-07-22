Справа вже в суді: Росія вимагає гроші в майора загарбницької армії, яка втекла в Іспанію

Олімпійська чемпіонка та за сумісництвом майор російської армії Єлєна Ісінбаєва спокійно собі живе в Іспанії, поки навколо неї вирує шалений розголос. Спершу у Росії не вбачали у її переїзді нічого кримінального, а тепер російська влада почала вимагати гроші від колишньої легкоатлетки.

Після розслідування іспанського видання El Digital Sur усі знову пригадали, хто така Єлєна Ісінбаєва, яка добре влаштувалась після закінчення спортивної кар'єри. Колишня стрибунка із жердиною перебралася жити на іспанський острів Тенеріфе та "поклала" на життя в рідній країні, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Російська влада думає лише про гроші

Однак у рідному Волгограді про спортсменку не забули. Уряд цієї області подав до суду на Ісінбаєву через те, що вона заборгувала владі 27400 рублів (300 доларів).

Ймовірно, йде мова про банальні місця для паркування автомобіля, яких в Єлєні було два. Але земля, на якій була збудована стоянка для автівок, належить області. Тому у влади Волгограда є усі законні причини подати позов на майора армії окупанта.

Однак 300 доларів для Ісінбаєвої не будуть проблемою, дивлячись на її розкішне життя за межами рідних "боліт".

Нагадаємо, що путінська підстилка Дмітрій Пєсков заявляв, що неважливо, де наразі проживає Ісінбаєва, адже вона навіть там продовжує виконувати свою роботу. Також прессекретар Владіміра Путіна запевнив, що на слід забувати про її спортивні здобутки для Росії.

Сама ж колишня спортсменка спростувала своє армійське звання, запевнивши, що воно має лише номінальний характер. Вона ніколи не була і не є на службі у російській армії. Так само думають у Міжнародному олімпійському комітеті, тому МОК не наклав на росіянку жодних санкцій.

Проте це зробила Україна. У лютому 2023-го на Ісінбаєву, разом із ще трьома представниками Міжнародного олімпійського комітету із Росії, наклали санкції. Відповідний указ підписав сам Володимир Зеленський.

Щодо Ісінбаєвої та інших росіян введено економічні обмеження (блокування активів та виведення капіталів), оренді держмайна, їм заборонено перетинати кордон із Україною та набувати у власність земельні ділянки та інші отримані санкції, які розраховані на 50 років.