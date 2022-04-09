"Визволителі" знищили футбольну школу Реала в Ірпені: моторошне відео

Ірпінь став одним із символів України, яке показує той жах, який із собою принесли "асвабадітєлі". "Військовим об'єктом" для окупантів стала навіть футбольна школа топового клубу світу.

"Русскій мір" дістався до футбольної школи

Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка – це міста, який після приходу "русского міра" більше не впізнати. Окупанти знищували усе, що потрапляло на їх око.

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У 2019 році в Ірпені зірки мадридського Реала відкрили соціально-спортивну школу на базі місцевого ліцею. В Україну Клод Макелеле, Едвін Конго та Хосе Еміліо Амавіска. Після 24 лютого 2022 року ця футбольна школа перетворилась на руїни.

Відео наслідків нападу окупантів виклав дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко. Посеред поля великі вирви, вибиті вікна, повалені стіни та дахи.

Директор, вчителі та працівники школи розпочали розгрібати завали.

Російські війська вщент знищили інфраструктуру чернігівської Десни, яка залишилась без стадіону. Також у цей список потрапили футбольні об'єкти Маріуполя. Це місто вже практично стерте з карти світу.

Повний текст публікації з фейсбуку Медведенка