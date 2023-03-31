На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Війна, яку розв'язала Росія на теренах України, забрала ще одне дорогоцінне життя українського спортсмена. Віталій Мерінов не зміг уникнути ворожої кулі.

Поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу помер у шпиталі. У Віталія залишилась дружина та дворічна донька.

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У ніч на 31-е березня від отриманих травм на фронті у госпіталі помер Віталій Мерінов. Життя у нього було насичене, оскільки Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання. Та от першочергові досягнення Віталія – це чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою та майстер спорту з боксу. До того ж, Мерінов раніше служив у Нацгвардії.

Непоправна втрата для Івано-Франківської громади Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою!,

– написав мер Івано-Франкіська Руслан Марцінків.