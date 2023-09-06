На війні з Росією загинув 22-річний ультрас Карпат Андрій "Петров" Гарасим

Війна, котру Росія розпочала на території нашої держави, продовжує відбирати життя найкращих. Цього разу ворожої куля не оминула Андрія Гарасима.

У боротьбі за волю України загинув ультрас львівських Карпат Андрій Гарасим. Хлопцю було всього 22 роки.

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Вічна пам'ять

Чергова непоправна втрата спіткала футбольну громадськість України, оскільки російська агресія продовжує проливати кров героїв нашої держави. Під час штурму ворожих позицій загинув відданий вболівальник львівських Карпат Андрій Гарасим. Воїну було всього 22 роки, коли він віддав своє життя за волю та долю України.

У фанатських колах Андрій Гарасим був відомий під псевдонімом "Петров". Друзі характеризують героя нашої держави як справжнього мужнього воїна: сильного, нещадного до ворогів, готового йти до кінця заради своїх побратимів.

З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій захищав Україну, відправившись на захист столиці. Також брав участь в боях на Запорізькому напрямку, захищав український Бахмут. Весною був поранений, але продовжив, разом з побратимами нищити ворогів. Пам'ятаймо воїнів, що віддали за нашу свободу своє життя,

– йдеться у повідомленні Львівських Карпат.

Андрій "Петров" Гарасим / ФК Карпати